Itf Forte Village: Il resoconto di giornata

Saranno Niccolò Catini e Daniel Michalski a giocarsi la vittoria finale nel primo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Catini continua il suo ottimo percorso sorprendendo 6-1, 6-3 il britannico Felix Gill, testa di serie numero 1 e ora affronterà il davisman polacco, numero 4 del seeding, che ha dovuto lottare per avere la meglio per 7-5, 3-6, 6-3 sul numero 5 del tabellone Gabriele Pennaforti.

Per Niccolò è la seconda finale Itf in carriera, dopo quella persa due anni fa ad Aprilia, mentre Daniel ha in bacheca dodici trofei, quattro vinti proprio qui tra il 2022 (uno) e il 2023 (tre).

Nel torneo femminile, vola in semifinale Nuria Brancaccio. La testa di serie numero 1 ha regolato 6-1, 6-4 Silvia Ambrosio nel derby tricolore di giornata e domani affronterà la svedese Lisa Zaar, che l’ha spuntata 6-2, 3-6, 6-3 in un match tra qualificate Camilla Gennaro. Sconfitta in tre set anche per Tatiana Pieri, battuta 6-1, 3-6, 6-2 dalla ceca Julie Struplova, numero 2 del seeding.