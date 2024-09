Swiatek salta China Open di Pechino per “motivi personali”

La polacca non gioca dalla sconfitta a US Open

Iga Swiatek ha comunicato che per “motivi personali” non parteciperà al China Open, WTA 1000 al via dal prossimo 25 settembre. È uno dei maggiori tornei del tour femminile, che perde quindi la n.1 del mondo, ferma dalla sconfitta nei quarti di finale a US Open contro Jessica Pegula. La polacca aveva già annunciato il forfait al Korea Open, per “affaticamento”.

“Per questioni personali, sono costretta a ritirarmi dal @ChinaOpen di Pechino. Mi dispiace molto perché mi sono divertita tantissimo a giocare e vincere questo torneo l’anno scorso e non vedevo l’ora di tornarci”, scrive Swiatek in una dichiarazione rilasciata dalla WTA. “So che i fan vivranno un tennis grandioso e mi dispiace di non poterne fare parte questa volta”.

Hope to see you back on court soon, @iga_swiatek 🙏 pic.twitter.com/BmKspkGofd — wta (@WTA) September 20, 2024

La rinuncia di Swiatek al torneo cinese ha importanti ripercussioni anche sulla corsa al n.1 di fine stagione. La polacca infatti perderà i 1000 punti del successo 2023, fornendo così una sorta di assist alla rincorsa dell’attuale n.1, Aryna Sabalenka. Swiatek attualmente ha 2.169 punti di vantaggio su Sabalenka, ma dopo il China Open quel divario si sarà ridotto a un massimo di 1.284 punti. Sabalenka sarà quindi la testa di serie n.1 al China Open ed avrà un’eccellente occasione per ridurre in modo considerevole il gap dalla rivale.

Mario Cecchi