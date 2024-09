ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Il programma completo di Venerdì 20 Settembre 2024

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

Center Court – ore 07:00

Alibek Kachmazov vs Taro Daniel

Giovanni Mpetshi Perricard vs Yannick Hanfmann

Nicolas Jarry vs Lukas Klein

Aleksandar Vukic vs Pedro Martinez (Non prima 13:00)

Court 1 – ore 07:00

Cristian Rodriguez / Matthew Christopher Romios vs Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Adrian Mannarino / Alexandre Muller (Non prima 08:30)

Benjamin Lock / Courtney John Lock vs Ye Cong Mo / Sheng Tang

Court 2 – ore 08:00

Miguel Reyes-Varela / John-Patrick Smith vs Aoran Wang / Yi Zhou

Pavel Kotov / Giovanni Mpetshi Perricard vs Ivan Dodig / Rafael Matos (Non prima 10:00)

ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

CENTER COURT – ore 07:30

Mikhail Kukushkin vs Alexander Shevchenko

Rinky Hijikata vs Fabian Marozsan

Brandon Nakashima vs Coleman Wong

Yunchaokete Bu vs Karen Khachanov (Non prima 13:30)

COURT 1 – ore 07:30

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Radu Albot / Maximilian Marterer

Nicolas Barrientos / Skander Mansouri vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

Rubin Statham / Zachary Svajda vs Ariel Behar / Robert Galloway

COURT 2 – ore 07:30

Alexander Erler / Matwe Middelkoop vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens

Blake Bayldon / Thomas Fancutt vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth