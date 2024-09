Joao Fonseca: “Alcaraz e Sinner sono la mia ispirazione, voglio vincere Slam”

Il tennis mondiale potrebbe avere una nuova stella all’orizzonte: Joao Fonseca. Il giovane brasiliano, appena 18enne, sta rapidamente emergendo come uno dei talenti più promettenti del circuito, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

In una recente intervista rilasciata a CLAY, Fonseca ha rivelato le sue ambizioni e i suoi modelli nel tennis contemporaneo. “Vedo la rivalità che hanno Alcaraz e Sinner ed è lì che voglio arrivare,” ha dichiarato il brasiliano. “A volte penso che dovrei puntare alla top-100 o alla top-50, ma no, voglio fissare i miei obiettivi su di loro. Voglio essere come loro. Voglio vincere Grand Slam e altri grandi tornei.”

Fonseca non nasconde la sua ammirazione per Carlos Alcaraz, con cui ha sviluppato un buon rapporto. “Carlos è un idolo per le generazioni future,” afferma, rivelando di avere frequenti scambi con il team dello spagnolo durante i tornei.

Nonostante il crescente hype intorno a lui, soprattutto dopo la sua impressionante performance al torneo di Rio de Janeiro, Fonseca mantiene i piedi per terra. Ha rifiutato offerte da importanti agenzie di management come IMG e Team8, preferendo per ora la gestione familiare della sua carriera. “Stiamo vivendo il presente con calma, riflettendo attentamente. Questa è una carriera a lungo termine e stiamo aspettando di prendere la strada giusta,” spiega il giovane talento.

Fonseca dimostra una maturità sorprendente nel gestire le aspettative e la pressione. “So che c’è molta pressione che deriva dalle aspettative su di me. Mi vedono nei tornei, parlano di me… ma la pressione che mi piace è quella che possono sentire i miei avversari,” afferma con sicurezza.

Il suo idolo di sempre rimane Roger Federer, di cui Fonseca ammira lo stile classico ed elegante. Pur non avendolo ancora incontrato di persona, il brasiliano ha già ricevuto un video di congratulazioni dallo svizzero dopo la vittoria agli US Open juniores. “Mi piacerebbe conoscere le sue storie, come pensava nei momenti importanti, come sentiva il tennis alla mia età,” rivela Fonseca, desideroso di apprendere dall’esperienza del campione elvetico.

Con un mix di talento, ambizione e maturità, Joao Fonseca si sta preparando a lasciare il segno nel tennis mondiale? Gli appassionati del tennis sudamericano, in particolare, guardano a lui come alla possibile nuova stella capace di riportare il Brasile ai vertici del tennis mondiale, sulla scia di campioni come Gustavo Kuerten.





Francesco Paolo Villarico