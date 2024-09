Federer si allena in campo alla Laver Cup (video) e parla del futuro dell’evento

In un certo senso è “il padrone di casa”, ma è una sorpresa rivederlo in campo, e sempre un grande piacere ammirare la pulizia del suo gesto tecnico. Parliamo ovviamente di Roger Federer, che ieri è sbarcato a Berlino in occasione della Laver Cup, al via venerdì nella capitale tedesca. Oggi lo svizzero ha messo una divisa da gioco, scarpe e via, a testare il campo dove il team Europe e World da venerdì si sfideranno per l’evento a squadre tanto discusso quando ricco di fascino. In una breve clip video, vediamo Federer colpire qualche palla nell’arena berlinese, sotto lo sguardo di Patrick McEnroe, vice capitano della squadra rossa.

👑 ❤️ Roger Federer y la #LaverCup tienen ese no sé qué, que nos hacen ilusionar. 📹 @WilsonTennis pic.twitter.com/r3QbPviqXH — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 18, 2024

Quest’anno la Laver Cup non vedrà in campo nessuno dei “tre tenori” del tennis, e si aprono nuove sfide per l’evento nel suo futuro. Proprio lo svizzero parlando ieri alla stampa aveva affrontato alcuni temi sull’attualità ma anche di quel che potrebbe essere delle future edizioni.

“La squadra europea quest’anno è ben attrezzata”, afferma Roger, “Immagino che i giocatori del nostro team potranno vincere la maggior parte degli incontri di singolare, mentre credo che i doppi saranno per il team World.”

“I miei ricordi della Laver Cup sono incredibili. Stare in campo con Borg in panchina, e in spogliatoio insieme Novak, Rafa e Andy, e il mio ritiro due anni fa è stato incredibile. È bellissimo vedere in tribuna Rod Laver che si diverte, così come vedere lo spirito di squadra e unione dei ragazzi delle due squadre. E tutti piacciono le competizioni a squadre”.

Roger Federer reflects on the competition and looks ahead to what’s in store for Laver Cup Berlin 2024. pic.twitter.com/r2rUXWBqeU — Laver Cup (@LaverCup) September 18, 2024

“Alcaraz? Lo conosco a malapena, sono entusiasta di vederlo giocare per la prima volta. Mi sono allenato con lui solo una volta a Wimbledon, quando ero ancora junior, e il giorno dopo il mio allenatore mi ha detto: ‘Vuoi riscaldarti ancora con lui?’, e io ho risposto ‘No, va bene, preferisco riscaldarmi con il suo allenatore, che era della mia generazione, Juan Carlos Ferrero’. Posso chiedere perdono a Carlos per questo!”.

“Ricordo bene quando abbiamo iniziato 7 anni fa. C’era molta incertezza. Sarebbe andato tutto come previsto? Gli spettatori avrebbero gradito il prodotto? I giocatori sarebbero arrivati? Il fatto che sono io stesso fossi giocatore e organizzatore allo stesso tempo, cercando di elaborare un concetto nuovo, è stato un vero viaggio, come se una fratellanza si fosse unita, avesse reso omaggio alla generazione precedente, avesse introdotto la nuova generazione e poi l’avesse fusa nello stile della Ryder Cup. Così abbiamo creato un concetto che avrebbe funzionato per un intero fine settimana. I risultati di pubblico e tutto sono eccellenti. Il futuro? Nel 2025 saremo a San Francisco, ma dobbiamo andare in Asia, in Sud America, non solo restare in Nord America” conclude Federer.

Mario Cecchi