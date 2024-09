Siegemund – Wang, maratona da 4 ore e 9 minuti! Ma il record assoluto è di 6 ore e 31 minuti

Quando si dice “questa partita è stata una battaglia”… Chiedere a Laura Siegemund e Xiyu Wang, in campo per ben 4 ore e 9 minuti nel loro incontro al WTA 250 di Hua Hin, con la 36enne tedesca che alla fine ha prevalso sulla strenua resistenza della 23enne cinese, approdando ai quarti di finale del torneo asiatico. 115 punti a 112 per la tedesca, alla fine della durissima partita.

Un match enorme, il primo a sfondare le 4 ore di gioco dal 2011, quando agli Australian Open Francesca Schiavone e Svetlana Kuznetsova diedero vita a una battaglia epica e bellissima, entrata nei libri di storia del gioco con le 4 ore e 44 minuti di durata.

4 hours and 9 minutes on the⏱️ Laura Siegemund outlasts Xiyu Wang 7-6, 4-6, 7-6 in the longest match of the season! 💪🎾 #ThailandOpen #MarathonMatch pic.twitter.com/HRdYjvCBy9 — WTA Thailand Open (@ThailandOpenHH) September 18, 2024

Un match da record, ma quali sono stati gli incontri femminili più lunghi della storia? Le 4 ore e 44 minuti, pur tantissime, rappresentano “solo” la settima partita più lunga registrata negli annali della disciplina. Il record assoluto risale al 1984, quando Vicki Nelson sconfisse la connazionale Jean Hapner al primo turno del “Central Fidelity Banks International” per 6-4 7-6(11), impiegando la bellezza di 6 ore e 31 minuti! Una partita assurda, in due soli set ma segnati da scambi infiniti, a sfiancare l’avversaria. Addirittura all’interno del match ci fu uno scambio assurdo durato ben 29 minuti con 643 colpi! (purtroppo non esiste un video).

Il secondo match più lungo vede protagonista la nostra Maria Elena Camerin, che il 2 ottobre 2009 sconfisse Monica Nicolescu all’ITF di Atene nei quarti di finale col punteggio di 6-4 6-7(3) 7-6(5) in ben 5 ore e 3 minuti.

Il terzo incontro scende di poco sotto le cinque ore, 4 e 56 minuti per la precisione, vinto dalla russa Amina Anshba sulla brasiliana Laura Pigossi all’ITF di Cordoba, il 7 aprile 2021. Era un primo turno, concluso per 7-5 3-6 7-5 a favore di Anshba.

4 ore e 54 minuti la durata del quarto incontro femminile più lungo: il 27 agosto 2022 all’ITF del Cairo la tennista locale Sandra Samir superò con tre tiebreak la serba Tijana Sretenovic, accedendo così alla finale dell’evento africano.

Il quinto match maratona più lungo della storia ha visto la statunitense Hanna Chang (solo omonima del mitico Michael) prevalere sulla norvegese Ulrikke Eikeri per 7-6(10) 4-6 6-4 all’ITF di Naples (USA). Era il 6 maggio 2021, la partita durò 4 ore e 49 minuti.

Il sesto incontro in classifica è durato 4 ore e 46 minuti: il quel di Buenos Aires (evento il ITF) il 29 novembre 2022 la peruviana Anastasia Iamachkine sconfisse la giocatrice di casa Justine Gonzalez.

Segue in questa particolare classifica la vittoria splendida della nostra Schiavone agli Australian Open 2011 contro Kuznetsova, 4 ore e 44 minuti. Che battaglie!

