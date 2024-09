Kasatkina sul caso Sinner: “In Italia altri casi simili” (Video)

Il caso di doping che ha coinvolto Jannik Sinner continua a far discutere il mondo del tennis. L’ultima voce ad unirsi al dibattito è quella di Daria Kasatkina, che offre una prospettiva inedita e potenzialmente controversa sulla vicenda.

La tennista russa, in una recente dichiarazione, ha sollevato dubbi non solo sul caso Sinner, ma sull’intero sistema antidoping italiano. “Jannik è capace di assumere i migliori avvocati, persone che risolveranno tutto. Questo è, senza dubbio, il suo vantaggio,” ha esordito Kasatkina, suggerendo che le risorse a disposizione del campione italiano possano aver influenzato l’esito del caso.

Ma la rivelazione più sorprendente arriva quando Kasatkina menziona altri presunti casi di doping in Italia: “Il mio allenatore è italiano e conosce altri incidenti di cui noi non siamo a conoscenza. C’erano altri due giocatori italiani, un uomo e una donna, trovati positivi alla stessa sostanza.”

Secondo il racconto di Kasatkina, la tennista in questione non sarebbe riuscita a evitare la squalifica perché non sapeva da dove provenisse la sostanza, mentre il giocatore maschile, conoscendone l’origine, avrebbe presentato prove in 24 giorni, continuando a giocare nel frattempo. “Fu un caso simile,” ha affermato la russa, tracciando un parallelo con la situazione di Sinner.

La dichiarazione più provocatoria arriva alla fine: “Non capisco perché in Italia continuino a essere trovati positivi alla stessa sostanza. Non lo so, ma credo sia possibile, perché essere scoperti così è una vera sciocchezza.”

Queste affermazioni, se confermate, potrebbero gettare nuova luce non solo sul caso Sinner, ma sull’intero sistema antidoping del tennis italiano. Tuttavia, è importante sottolineare che Kasatkina non ha fornito nomi o dettagli specifici che possano corroborare le sue affermazioni.





Francesco Paolo Villarico