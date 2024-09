Svitolina operata al piede, stagione finita

Elina Svitolina si è sottoposta ad un intervento chirurgico al piede destro, mettendo la parola fine alla sua stagione 2024. L’operazione si è resa necessaria per cercare di risolvere un fastidio che la perseguita da molto tempo, con la speranza di tornare competitiva dal 2025. Questo il messaggio postato su Instagram che racconta la sua situazione.

“Sfortunatamente la mia stagione 2024 è ormai nei libri di storia poiché che oggi mi sono operata al piede per correggere un problema di vecchia data che ho cercato di gestire per tutto l’anno. Questo è lo stesso problema che ha concluso la mia stagione nel 2023 e mi ha ostacolato per gran parte del 2024. È diventato più difficile da gestire e ha avuto un impatto sempre maggiore su di me, non solo per quanto riguarda il tennis e l’allenamento, ma anche nella mia vita di tutti i giorni. MA ORA… Sono emozionata per l’opportunità di concentrarmi sulla mia guarigione e tornare ancora più forte di prima. Sono determinata a fare tutto il necessario per tornare in campo e competere al massimo livello. Voglio ringraziare tutti voi per il vostro supporto e incoraggiamento in questo periodo difficile. Il vostro amore e la vostra positività significano il mondo per me e non vedo l’ora di vedervi in campo nel 2025”.

La 30enne di Odessa è rientrata sul tour WTA dopo la maternità e come miglior risultato nel 2024 ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon. Auguri di pronta guarigione.

Marco Mazzoni