Il tour asiatico si preannuncia cruciale per le ATP Finals

La corsa per Torino

Con la Coppa Davis ormai alle spalle, il circuito ATP si appresta ad affrontare una delle fasi più cruciali della stagione: il tour asiatico. Questa serie di tornei rappresenta l’ultima grande opportunità per i migliori giocatori di accumulare punti preziosi in vista delle ATP Finals di novembre a Torino.

Jannik Sinner si presenta come il grande favorito. Fresco vincitore degli US Open, l’italiano punta a consolidare la sua posizione di numero 1 nella Race to Turin. Con un vantaggio di oltre 3.000 punti sul secondo, Alexander Zverev, Sinner ha l’opportunità di allargare ulteriormente il divario. L’anno scorso si impose nell’ATP 500 di Pechino, e una buona prestazione qui e nel Masters 1000 di Shanghai potrebbe blindare la sua leadership.

Carlos Alcaraz, d’altra parte, cerca di ritrovare la sua miglior forma mentale. Dopo una stagione intensa, culminata con due Slam e un argento olimpico, lo spagnolo necessita di un reset. Il tour asiatico, dove difende solo 270 punti, potrebbe essere l’occasione perfetta per rilanciarsi e insidiare la seconda posizione di Zverev.

Il grande punto interrogativo riguarda Novak Djokovic. Il serbo ha recentemente dichiarato che i suoi obiettivi principali sono ormai i Grand Slam e giocare per la Serbia, relegando le ATP Finals e il ranking a un ruolo secondario. È probabile che salti nuovamente il tour asiatico, puntando direttamente al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

La Race to Turin è più aperta che mai. Alex de Minaur occupa attualmente l’ottavo e ultimo posto disponibile, ma dovrà fare i conti con problemi fisici. Grigor Dimitrov (10°) e Andrey Rublev (7°) difendono molti punti in Asia e rischiano di perdere terreno. Stefanos Tsitsipas (12°) potrebbe invece approfittarne, avendo poco da difendere in questa fase della stagione.

Race 2024 LIVE

1. ✓ Jannik Sinner 🇮🇹 23 – 9000

2. ✓ Alexander Zverev 🇩🇪 27 – 6115

3. ✓ Carlos Alcaraz 🇪🇸 21 – 6010

Punti per la qualif. all’ ATP Finals – 5580

4. Daniil Medvedev 🇷🇺 28 – 4420

5. Taylor Fritz 🇺🇸 26 – 3890

6. Casper Ruud 🇳🇴 25 – 3795

7. Andrey Rublev 🇷🇺 26 – 3480

8. Alex de Minaur 🇦🇺 25 – 3305

9. Novak Djoković 🇷🇸 37 – 3260

10. Grigor Dimitrov 🇧🇬 33 – 2835

11. Tommy Paul 🇺🇸 27 – 2735

12. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 26 – 2735

13. Hubert Hurkacz 🇵🇱 27 – 2590

14. Frances Tiafoe 🇺🇸 26 – 2460

15. Lorenzo Musetti 🇮🇹 22 – 2225

16. Holger Rune 🇩🇰 21 – 2185

17. Sebastian Korda 🇺🇸 24 – 2010

18. Jack Draper 🇬🇧 22 – 1995

19. Alejandro Tabilo 🇨🇱 27 – 1858

20. Ben Shelton 🇺🇸 21 – 1800

21. Alexei Popyrin 🇦🇺 25 – 1715

22. Ugo Humbert 🇫🇷 26 – 1695

23. Sebastián Báez 🇦🇷 23 – 1670

24. Arthur Fils 🇫🇷 20 – 1595

25. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 24 – 1535

26. Jordan Thompson 🇦🇺 30 – 1510

27. Nuno Borges 🇵🇹 27 – 1435

28. Flavio Cobolli 🇮🇹 22 – 1332

29. Karen Khachanov 🇷🇺 28 – 1320

30. Francisco Cerúndolo 🇦🇷 26 – 1320





Francesco Paolo Villarico