Primi match per gli Itf al Forte Village

Si inizia a fare sul serio. Con i primi match del tabellone principale maschile, ha preso ufficialmente il via il primo dei sei tornei Itf che si disputeranno sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Per sei settimane, sono in programma altrettanti tornei Combined (maschili e femminili in contemporanea) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300mila euro di montepremi complessivo).

Inizia bene l’avventura dell’algherese Lorenzo Carboni, che supera 7-5, 6-2 Gabriele Bosio. Al secondo turno anche Gabriele Pennaforti, numero 5 del seeding, che ha regolato 6-1, 6-3 la wild card Maximilian Figl. In tabellone altri ventuno italiani: le teste di serie Andrea Picchione (2), Gabriele Piraino (6), Federico Iannaccone (7), Fausto Tabacco, Giuseppe La Vela, Leonardo Malgaroli, Niccolò Catini, Stefano Reitano, Carlo Alberto Caniato, Noah Perfetti per diritto di classifica, i qualificati Matteo Mesaglio, Julian Ocleppo, Gabriele Dolce, Silvio Mencaglia, Christian Capacci, Cosimo Banti, Francesco Mineo Mineo e Matteo Mura, Gabriele Vulpitta (Je) e le wild card Daniele Rapagnetta e Nicolò Toffanin.

Sorteggiato anche il tabellone femminile, con Nuria Brancaccio testa di serie numero 1.

In gara anche la numero 6 del seeding Silvia Ambrosio, Jennifer Ruggeri, Tatiana Pieri, Anastasia Abbagnato, Arianna Zucchini e le wild card Melania Delai, Federica Sacco, Samira De Stefano e Chiara Girelli. Arrivate al turno decisivo delle qualificazioni, in programma domani, Barbara Dessolis, Verena Meliss, Eleonora Alvisi contro Irene Lavino, Matilde Mariani contro Camilla Gennaro, Martina Spigarelli, Giulia Gabba contro Caterina Odorizzi.