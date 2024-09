Jabeur chiude il 2024 per i problemi alla spalla

Il 2024 di Ons Jabeur è già terminato. La forte tennista tunisina ha annunciato l’amara decisione di concludere in anticipo la stagione per i problemi alla spalla che l’hanno già pesantemente condizionata da diversi mesi. Si prende le ultime settimane dell’anno per rimettersi a posto, sperando di poter tornare sana e competitiva in Australia all’avvio del 2025. Questo l’annuncio, pubblicato via social.

“Quest’anno è stato davvero duro per me come atleta”, scrive Ons, “sappiamo che il recupero è parte del viaggio sportivo. Per colpa del persistere del mio infortunio alla spalla, il mio team medico ed io abbiamo preso la difficile decisione di saltare il resto della stagione sul tour. Mentre mi prendo il tempo necessario per guarire, mi dedicherò alle mie attività di beneficenza cercando di fare la differenza. Grazie per il vostro supporto, non vedo l’ora di tornare ancora più forte”.

La tunisina, 30 anni, dopo Wimbledon ha giocato una sola partita, persa in Canada contro Naomi Osaka. Attualmente n.22 WTA, con un best ranking di n.2, è uscita dalla top10 proprio lo scorso luglio, quando ha perso i punti conquistati con la finale di Wimbledon 2023, battuta da Marketa Vondrousova.

Mario Cecchi