ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

🇨🇳 ATP 250 Chengdu – Tabellone Qualificazione – hard

Il programma di domani

**Center Court**

Inizio alle **13:00** (Italia 07:00)

– **Q1**: Y. Bai 🇨🇳 vs S. Shimabukuro 🇯🇵 (5)

– **Seguito da Q1**: J. Cui 🇨🇳 (WC) vs Y. Hsu 🇹🇼 (7)

– **Seguito da Q1**: S. Mochizuki 🇯🇵 (2) vs C. Chen 🇨🇳 (WC)

**Court 1**

Inizio alle **13:00** (Italia 07:00)

– **Q1**: T. Atmane 🇫🇷 (4) vs M. Polmans 🇦🇺

– **Seguito da Q1**: E. Gerasimov 🇧🇾 vs L. Tu 🇦🇺 (8)

– **Seguito da Q1**: A. Moro Canas 🇪🇸 (3) vs B. Zhukayev 🇰🇿

**Court 2**

Inizio alle **13:00** (Italia 07:00)

– **Seguito da Q1**: V. Ursu 🇲🇩 vs F. Gomez 🇪🇨 (6)

– **Seguito da Q1**: S. Hong 🇰🇷 (1) vs A. Kachmazov 🇷🇺

Il programma di domani

**CENTER COURT**

Inizio alle **12:00** (Italia 06:00)

– **Q1**: C. Wong 🇭🇰 (4) vs L. Xiao 🇨🇳 (WC)

– **Seguito da Q1**: R. Te 🇵🇭 (WC) vs E. Nava 🇺🇸 (7)

– **Seguito da Q1**: R. Opelka 🇺🇸 (Alt) vs D. Yevseyev 🇰🇿 (8)

**COURT 1**

Inizio alle **12:00** (Italia 06:00)

– **Q1**: J. McCabe 🇦🇺 vs M. McDonald 🇺🇸 (5)

– **Non prima delle 13:30** (Italia 07:30)

– **Q1**: M. Trungelliti 🇦🇷 (2) vs Y. Watanuki 🇯🇵

– **Seguito da Q1**: R. Albot 🇲🇩 (1) vs D. Svrcina 🇨🇿 (Alt)

**COURT 2**

Inizio alle **12:00** (Italia 06:00)

– **Q1**: M. Cressy 🇺🇸 vs Y. Uchiyama 🇯🇵 (6)

– **Non prima delle 13:30** (Italia 07:30)

– **Q1**: M. Krueger 🇺🇸 (3) vs N. Mejia 🇨🇴