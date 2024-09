Swiatek, 121 settimane da n.1 WTA. Eguaglia Barty come settima di sempre

È davvero un bel momento per il tennis polacco. Ieri notte Magdalena Frech ha trionfato al WTA 500 di Guadalajara, primo titolo in carriera per la 26enne che le vale un bel +11 nel ranking, attestandosi al n.32. È la quarta tennista del suo paese a vincere un torneo sul tour maggiore, dopo Agnieszka Radwanska, Madga Linette e ovviamente Iga Swiatek, la più titolata con ben 5 Slam in singolare. Inoltre nel 2024 sono ben 11 le finali raggiunte da tennisti polacchi: 5 Iga Światek, 2 per Magda Linette, Magdalena Fręch e Hubert Hurkacz.

The fourth Polish woman to win a singles title this century: 🇵🇱 Agnieszka Radwanska

🇵🇱 Magda Linette

🇵🇱 Iga Swiatek

🇵🇱 Magdalena Frech pic.twitter.com/Oqh62IqJIJ — wta (@WTA) September 16, 2024

Ma è una settimana importante per la più forte tennista polacca di sempre, Iga Swiatek. Infatti la 23enne di Varsavia si conferma sul trono del tennis femminile per la 46esima settimana consecutiva (dal 6 novembre 2023, quando sorpassò Aryna Sabalenka). Sommando questo alle 75 settimane già passate da n.1 (dal 4 aprile 2022 al al 10 settembre 2023), Swiatek arriva questo lunedì alla ragguardevole cifra di 121 settimane da n.1. Eguaglia l’australiana Ashe Barty, a cui subentrò nell’aprile di due anni fa.

Con 121 settimane da n.1, Swiatek diventa la settima tennista con più presenze da leader in classifica, proprio insieme all’australiana, che sorpasserà sicuramente lunedì prossimo passando a 122.

Questa la lista delle 10 tenniste con più settimane da n.1 WTA (ovviamente da quando il ranking è calcolato al computer)

1 – Steffi Graf – 377 settimane

2 – Martina Navratilova – 331

3 – Serena Williams – 319

4 – Chris Evert – 260

5 – Martina Hingis – 209

6 – Monica Seles – 178

7 – Iga Świątek / Ash Barty 121

9 – Justine Henin 117

10 – Lindsay Davenport – 98

Sono 29 in totale le giocatrici ad esser arrivate in cima al ranking WTA, dalle 2 settimane trascorse sul trono di Evonne Goolagong alle 377 della tedesca, un record il suo davvero difficile da superare.

Marco Mazzoni