Volandri: “Uniti verso Malaga, pronti a difendere il titolo. La parte più delicata sarò dire a qualcuno che non farà parte della squadra per Malaga” (Video)

Un Filippo Volandri visibilmente soddisfatto ha commentato la qualificazione dell’Italia alle Finals di Coppa Davis a Malaga, dove gli azzurri difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno. “È un risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme,” ha dichiarato il capitano in conferenza stampa. “La settimana è stata pazzesca, devo ringraziare i ragazzi e tutte le persone che lavorano alle loro spalle.”

Volandri ha sottolineato l’importanza del gruppo allargato: “Devo ringraziare anche i ragazzi che non erano qui. Ne posso portare solo cinque, ma ne ho il doppio che avrei potuto convocare.” Il capitano ha evidenziato lo spirito di squadra: “Non smetterò di ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità, per esserci stati nelle difficoltà altrui.”

Riguardo le future convocazioni per Malaga, Volandri ha spiegato: “Quello che abbiamo capito è che ciò che conta è come stanno i ragazzi una settimana prima. È la parte più delicata perché devo dire a qualcuno che non farà parte della squadra.”

Il capitano ha elogiato l’armonia del gruppo, ricordando come sia cambiata l’atmosfera rispetto al passato: “Io ho esordito perché cinque giocatori che mi precedevano si rifiutarono di giocare. Da capitano ho imparato quel che avrei dovuto e quel che non avrei dovuto fare.”

Flavio Cobolli, autore della sua prima vittoria in Davis, ha commentato: “Credo di aver giocato due partite di grande livello. È stata dura ma mi sono sentito molto meglio in campo.” Sul suo futuro in nazionale, ha aggiunto: “Una convocazione è molto difficile ma perché non sperarci. Adesso arrivano altri tornei e preferisco pensare a giocarli nel miglior modo possibile per mettere in difficoltà il capitano.”

Matteo Berrettini, parlando della competizione interna al team, l’ha definita “sana” e “una bella competizione che serve a tutti noi per dare il meglio.” Ha poi aggiunto: “Ho usato questi mesi per mettermi alla prova per poter essere la versione migliore di me stesso.”

Guardando al futuro, Berrettini ha concluso: “Da Bologna mi porto via tanta consapevolezza di aver dato tutto quello che avevo per questa maglia, questa nazione e per i ragazzi. Mi porto via la fiducia del capitano e dei ragazzi nonostante i mesi complessi che ho vissuto.”

Con questa qualificazione, l’Italia si prepara ora a due mesi intensi prima delle Finals di Malaga, dove cercherà di bissare il successo dello scorso anno. Lo spirito di squadra e la profondità del gruppo italiano si confermano come punti di forza in vista della sfida che attende gli azzurri.





Francesco Paolo Villarico