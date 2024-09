Djokovic: “Il mio futuro? Grand Slam e Serbia, nient’altro”

Il campione serbo rivela i suoi nuovi obiettivi mentre guida la sua nazionale in Coppa Davis

Novak Djokovic, il tennista più titolato della storia, sembra aver intravisto la fine della sua straordinaria carriera. Attualmente impegnato con la nazionale serba nelle qualificazioni per la Coppa Davis 2025, il campione ha recentemente condiviso riflessioni sorprendenti sul suo futuro nel tennis.

Dopo aver dominato Ioannis Wilas (n. 770 ATP) con un perentorio 6-0 6-1, Djokovic ha incontrato la stampa ieri, offrendo uno sguardo intimo sulle sue motivazioni e priorità. “Non so per quanto tempo ancora giocherò a tennis,” ha ammesso il serbo, “ma finché lo farò, giocare per la Serbia sarà sempre una priorità.”

Il 24 volte campione Slam ha sottolineato quanto sia fondamentale per lui rappresentare il proprio paese: “Le parole sono superflue, sono le azioni che parlano. Il mio impegno dice tutto.” Djokovic ha anche espresso rammarico per le limitate opportunità di giocare in patria con il nuovo formato della Coppa Davis, ricordando che l’ultima volta risale a sette anni fa.

Sorprendentemente, il numero uno del mondo ha rivelato di aver lottato recentemente con la motivazione: “Pensavo che non avrei mai dovuto sforzarmi per trovare motivazioni, ma è successo negli ultimi anni. Se voglio prolungare la mia carriera, devo divertirmi.”

La presenza di Djokovic in nazionale non è passata inosservata. Il capitano Victor Troicki ha espresso la sua gratitudine: “Ha vinto tutto, ma è venuto qui per giocare di nuovo. Questo la dice lunga su di lui.”

Forse la rivelazione più scioccante è arrivata quando Djokovic ha parlato dei suoi obiettivi futuri: “Non so quando giocherò dopo il Masters 1000 di Shanghai. Il mio obiettivo non è più giocare le finali di quei tornei. La mia priorità sono solo i Grand Slam e le partite con la nazionale.”

Il campione serbo ha aggiunto: “Le ATP Finals e il primo posto nel ranking non sono più obiettivi per me. Non so se giocherò le finali quest’anno o il prossimo, ma ora ciò di cui ho più bisogno è riposo fisico, mentale ed emotivo per decidere cosa verrà dopo nella mia carriera.”





Francesco Paolo Villarico