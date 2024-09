Davis Cup: energia e aggressività, che Cobolli! Batte Griekspoor in tre set, Italia 2, Olanda 0

In ginocchio Flavo Cobolli, a braccia alzate, dopo aver tirato sul match point l’ennesima accelerazione vincente di diritto di una partita generosa, coraggiosa, condotta con enorme energia ma anche lucidità. Grandissima prestazione e vittoria per il romano contro Tallon Griekspoor, 7-6(4) 4-6 6-3 per Flavio che si riscatta dopo la sconfitta di venerdì all’esordio con la maglia azzurra, e che regala il secondo punto per l’Italia contro l’Olanda, dando così il matematico primo posto nel girone di Bologna in Coppa Davis. Una partita veloce, dominata dai servizi e da un tennis rapido, verticale, con entrambi i giocatori molto aggressivi a spingere con la battuta e il primo colpo di scambio. Il match, molto combattuto, si è deciso su pochi punti, davvero bravo Cobolli a scattare nel rush conclusivo del terzo set, meritandosi una bella vittoria.

Si è visto fin dai primi punti che Cobolli era entrato in campo carico a mille, voglioso di riscattarsi dopo il brutto “cappotto” subito nella partita di venerdì al terzo set, inspiegabile anche per lui. Griekspoor serve bene, spinge forte col diritto e anticipa, non lascia spazio all’italiano per imbastire i suoi contrattacchi e difese spettacolari, da trasformare in attacchi. Ne era consapevole Flavio, per questo ha a sua volta affrontato la partita di petto, uno scontro frontale, un braccio di ferro, una corsa scatenata a chi per primo trovava l’accelerazione potente per prendersi il campo. E per far questo era necessario servire bene, molto bene. Lì ha costruito la sua vittoria l’azzurro: ha servito con buone percentuali, e ancora migliori quelle di trasformazione, con un primo colpo dopo il servizio molto incisivo, potente, per non lasciare all’Orange lo spazio per entrare in campo, anticipare e prendersi il punto. Nessun break o nemmeno palla break nel primo set, scontato arrivare al tiebreak e lì Flavio ha giocato davvero bene, non ha sbagliato niente e sul 4-3 in risposta ha trovato un’accelerazione improvvisa entrando a tutta sulla palla – veloce – del rivale e si è preso di forza il mini-break che l’ha portato a vincere il “decider”.

Nel secondo set ancora tanto equilibrio, ma a metà set c’è stata la sensazione di un Griekspoor più centrato in risposta. Ne ha trovata qualcuna ottima, ma sporadica. Purtroppo per l’azzurro, ne ha concentrate tre, ottime, sul 4 pari, profondissime, e lì il nostro ha avuto un po’ di fretta nell’attaccare una palla portandosi a rete con una posizione non perfetta. È bastata quella volée a far girare il set, e la partita è tornata in equilibrio. Si temeva che la delusione del set perso potesse di nuovo zavorrare Flavio… invece all’avvio del terzo è stato monumentale nello spingere come un forsennato, ancor più aggressivo, a tratti prepotente per come si è mangiato il campo venendo avanti, mettendo tutto il suo peso sulla palla. Si è preso una chance di break già nel primo turno di risposta, non è andata; ma era palpabile che Cobolli fosse superiore, era più rapido in campo, più potente nella spinta, mentre Griekspoor si aggrappava sul servizio e qualche pallata a tutta, ma nello scambio andava sotto. Sempre sotto. La partita si è decisa tra settimo e ottavo game, il momento più elettrizzante. Nel massimo sforzo dell’olandese, pericolosissimo in risposta, Cobolli non trema, salva due palle break e quindi in risposta sul 4-3 compie il capolavoro, va a prendersi di forza un break bellissimo, di velocità di piedi, di aggressività, di qualità. È lo scatto decisivo, vince, vince inginocchiandosi e respirando tutta l’energia del pubblico di Bologna, tutto per lui.

Una bellissima prestazione, a tutto tondo. Cobolli ha vinto di fisico, per la grandissima spinta ed energia, bravissimo a colpire tanti diritti in leggero avanzamento e mettere così peso alla palla, senza perdere controllo; ha vinto di resistenza, rimettendo tante palle del rivale e facendolo correre tanto; ha vinto di testa, perché c’era la memoria di venerdì a pesare, e l’altro non ha regalato molto, servendo bene e rispondendo con qualità. Cobolli ha mostrato che razza di tennis possa giocare, anche sotto pressione, e gestendo bene il servizio, fase questa che in diverse sconfitte stagionali gli era costato caro.

Una vittoria importante per l’Italia, che vola a Malaga sicura e vincente, ma importantissima per Flavio, dimostra a se stesso di reggere questi palcoscenici e un rivale tutt’altro che dimesso. Grande Flavio, non poteva terminare meglio questa settimana di Davis: Berrettini con tre vittorie, soffrendo ma vincendo; Cobolli che si conferma grande agonista e tennista. Avanti tutta ora a Malaga, dove ci sarà anche Sinner, per difendere questa mitica Insalatiera che vogliamo tenere tutta per noi.

Marco Mazzoni

La cronaca

Griekspoor inizia il secondo match di Italia – Olanda con un buon torneo di servizio. Anche Cobolli è bello carico, spinge servizio e diritto e chiude il game con un’ottimo rovescio cross che sorprende l’olandese. 1 pari. Tennis piuttosto rapido, entrambi arrivano bene sulla palla e spingono cercando l’angolo, non ci sono scambi “tattici”. Il set scorre via come il vento sui turni di battuta, in risposta non si riesce ad incidere. Tanta energia di Flavio, è una molla nello scattare verso la palla e spingere con tutta l’inezia del corpo, sempre in avanzamento. Anche il servizio lo sostiene, chiude a 15 il sesto game per il 3 pari con due prime su tre in campo. Splendido attacco in contro tempo di Cobolli nel settimo game, sul 40-15, è il primo vero “big-point” in risposta, ma poi non riesce a risponde in campo e Griekspoor si porta 4-3. Solo 21 minuti per sette giochi. Si corre. Anche Tallon è un fulmine nell’avventarsi sulla palla appena più corta, in genere la risposta di Flavio, non incisiva. Col polso poi è una magia nel tirar su la palla anche molto bassa, e che controllo, come la frustata sul 15-0 del nono game, vincente da applausi per esecuzione. 5-4 Griekspoor, ora Cobolli è “under pressure”. Tallon vince il primo punto, ottima difesa, 0-15. Bene Flavio nel costruirsi l’attacco senza fretta, e chiudere di volo con sicurezza (e buona tecnica). 15 pari, non era un punto per niente comodo. E tosto nello spingere la seconda palla, con un angolo molto stretto. 5 pari, bel game, sicuro. L’equilibrio non si spezza. Tiebreak. Velocissimo Griekspoor nel fare un passo avanti e via a spingere col diritto, 3 punti a 2. Altrettanto bene Cobolli sul rovescio, si gira 3 pari. Ace! 4-3 Flavio, ora ogni palla “scotta”. Fantastico come Cobolli si appoggia col diritto e viene avanti, con uno smash sicuro strappa il primo punto in risposta. 5-3! Buon servizio, 5-4, ora serve il romano. Regala l’olandese, male in risposta col rovescio su di una seconda palla non esattamente temibile… 6-4, Due Set Point! Largo il rovescio di Tallon, SET Italia, 7 punti a 4. Molto bene Cobolli, positivo, attivo, tanta energia e pochissimi errori. Ha vinto il 77% dei punti con la seconda di battuta, dato questo molto importante.

Secondo set, Cobolli to serve. Scatenato, sulla spinta del primo set spara quattro pallate una meglio della precedente, bellissimo il rovescio lungo linea che lascia di sasso l’Orange. 1-0. Anche Griekspoor trova un buon turno di servizio, e insidia il nostro portandosi 15-30. Ottima la reazione di Flavio, soprattutto il passante basso e veloce che manda letteralmente per terra l’olandese nel momento più critico. 2-1 Italia. È in gran giornata col rovescio Cobolli, anche nel quarto game trova una bordata lungo linea in risposta clamorosa, che precisione. Tallon però regge, 2 pari. Vincenti a go go dalla racchetta di Cobolli, diritto lungo linea ottimo per il 3-2. Tennis rapido, scambi piuttosto brevi e quando si allungano l’azzurro è il più tosto in difesa. Il set scorre via, come nel primo parziale, sui game di battuta. Energia di Cobolli, super reattivo ed esplosivo; rapido ed aggressivo Griekspoor, capace di trovare qualche ottima risposta, anche se sporadica. Sul 4 pari l’olandese indovina due ottime risposte, 30 pari. Arriva il primo vero erroraccio del match per Flavio, una volée tutt’altro che impossibile affossata a rete. 30-40. Se la gioca molto bene Tallon: risposta d’incontro, quasi sulla riga, quindi dal centro cambia ritmo con una pallata improvvisa di diritto che gli porta il controllo dello scambio, fino all’errore di Cobolli. BREAK Olanda, il primo del match, che porta Griekspoor a servire sul 5-4. Solido l’olandese, prime palle sicure e 40-15, due set point. Sbaglia un diritto sul primo, di poco largo il diritto; lunga la risposta di Cobolli sulla seconda. 6-4 Olanda, set girato davvero su una manciata di punti, quelle tre ottime risposte di Tallon.

Cobolli parte di slancio nel terzo set, ottimo turno di battuta, quindi in risposta prima gioca una smorzata perfetta quindi strappa la palla break con un passante di rovescio (corto l’attacco del rivale). Griekspoor la cancella spingendo a tutta col diritto. Gran spettacolo, la palla corre come impazzita da ogni lato del campo, Tallon vince un game molto duro, 1 pari. Gli scambi si sono bloccati al centro, un braccio di ferro a chi trova profondità, ma è sempre il servizio a farla da padrone perché di scambi non ce ne sono molti, in massimo 4 colpi il punto finisce. Cobolli con un diritto in avanzamento si porta 3 giochi a 2, e in risposta fa saltare in piedi l’arena con un diritto clamoroso, polso d’acciaio. Gran giocata, gli vale il 40-30, ma rischia troppo sulla risposta successiva e la palla è out. 3 pari. Due Ace per Flavio nel settimo gioco, ma Tallon è molto aggressivo e forza lo score ai vantaggi. Incredibile la risposta di diritto d’incontro, trova quasi la riga e Cobolli concede la prima palla break del set. A dir poco cruciale… Il servizio aiuta il romano, gran botta esterna. C’è tensione, scappa via il rovescio di Cobolli su di un taglio maligno di Griekspoor, palla break #2. Servizio e diritto, ottimo schema, bene Flavio. Si prende grandi rischi, una seconda palla esterna sulla riga, ma il momento è critico e serve tirar fuori tutto dal cilindro. Vincendo un bel braccio di ferro, “Cobbo” sale 4-3. Flavio inizia l’ottavo game con un tocco splendido sotto rete in contro tempo, quindi Tallon sparacchia un rovescio, scarico di gambe, per il 15-30. Avverte il momento l’Orange, altro errore gratuito e all’improvviso ecco due palle break per Cobolli. Bene Tallon sulla prima, diritto vincente; malissimo sulla seconda, arriva in leggero ritardo col diritto e la palla vola via. BREAK Cobolli! 5-3, serve per il match! Uno strappo che chiude il match: Cobolli serve bene e si prende l’incontro con un altro, ennesimo, diritto vincente! Si inginocchia, gran partita e meritatissima vittoria! Bravo!

🇮🇹 Italy Cobolli F. vs 🇳🇱 Netherlands Griekspoor T.