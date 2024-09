Davis Cup: Berrettini il “diesel” che non tradisce mai! Rimonta un set a Van de Zandschulp, Italia 1 – Olanda 0

Il diesel non passa mai di moda… più lento all’avvio, ma alla lunga distanza la sua consistenza e solidità è una certezza e non tradisce mai. Proprio come Matteo Berrettini, che ancora una volta a Bologna con la maglia azzurra recupera una partenza difficile per colpa di una reattività insufficiente e un diritto con le polveri bagnate, quindi dall’avvio del secondo set si mette in moto e alza il livello del suo gioco, battendo Botic Van de Zandschulp in rimonta per 3-6 6-4 6-4 in poco più di ore di gioco. Il romano porta il primo punto all’Italia contro l’Olanda, sfida importante per arrivare a Malaga in miglior posizione alla Final 8, per la quale siamo già qualificati. Matteo c’ha messo una quarantina di minuti a mettersi in moto: non trovava fluidità e velocità nel primo passo verso la palla, soffrendo una distanza non ideale col diritto, e sul rovescio si affidava prevalentemente ai tagli, poco sicuro nella spinta col bimane. Van de Zandschulp al contrario all’avvio è stato quasi perfetto, non solo servizio ma colpi molto consistenti e profondi, con i quali ha messo ben dietro l’azzurro, oltre che in ritardo.

Nel secondo set Berrettini ha cambiato passo: oltre al servizio, che tutto sommato non era andato male anche nel primo parziale, ha iniziato a muoversi con più rapidità, gli impatti col diritto sono diventanti progressivamente più sicuri e potenti, con le prime “vere” accelerazioni a tutta, quelle pallate che lasciano fermo l’avversario, e col rovescio è diventato via via più ficcante, riuscendo a gestire il back come arma per spostare il rivale e aprirsi il campo. Da difesa è passato più spesso ad attacco, spostandosi sempre più a sinistra a spingere e comandare della sua preferita posizione di “sparo”, e anche via spesso a rete per sfidare – con successo – il passante del rivale. Si è preso il break e set all’unica chance, sul 5-4, chirurgico nel far sentire pressione all’olandese. La partita e l’inerzia si è spostata dalla parte dell’italiano, sempre più vivace ed efficace, anche come atteggiamento, sempre sostenuto dal calore del pubblico di Bologna.

Buon livello nel terzo set con Matteo è assai più sciolto e offensivo rispetto all’avvio della partita. La battuta lo sostiene, il taglio di rovescio è molto efficace, con VDZ assai in difficoltà nello spingere la palla più bassa e sfuggente, e quindi spostato a sinistra dove è assai meno pericoloso. La tattica più semplice, ma perfetta per spostare la partita nelle mani dell’azzurro, che non si fa scappare l’occasione, ma non subito. Matteo infatti ha ben quattro chance per scappare avanti nel quarto game ma l’olandese in qualche modo si salva. La sensazione è che il break sia ormai maturo, e arriva nel turno seguente dell’olandese, meno preciso e sotto assedio per i tagli dell’azzurro trasformati poi in prepotenza con accelerazioni ottime. Berrettini è davvero aggressivo sul 3-2, con attacchi e belle difese, si prende finalmente il break e scappa via, nel tripudio del pubblico. Non sfrutta una palla match sul 5-2, va a servire per il match sul 5-3, ma non riesce a chiudere – qualche errore di troppo, e molto solido l’olandese. Gelo, ma lì Matteo fa valere tutta la sua forza mentale. Non cede allo scoramento per le chance sprecate, resta lucido e focalizzato, si riscatta in risposta sul 5-4: 0-40! Chiude alla quarta palla match. Apoteosi! “Ho sognato di giocare davanti al pubblico italiano fin da bambino, è troppo speciale. Jannik in panchina mi da spinta ma anche pressione (ride). Tutti i ragazzi mi aiutato e sono fondamentali” dice Matteo a caldo.

Interessante e curioso come sul 5-4 del secondo set, prima di andare in risposta, Matteo abbia scambiato qualche parola con Sinner passando davanti alla nostra panchina. Com’è, come non è, lì è arrivato il break che girato la partita a favore del nostro. Effetto-Jannik? Chissà… ma di sicuro Matteo ha messo in campo nei momenti importanti qualcosa il più, il suo essere campione e grande agonista. Una vittoria importante, per l’Italia ma anche per Berrettini, che aveva bisogno di giocare e vincere, convincendo anche se stesso, per chiudere il 2024 da protagonista, in maglia azzurra e non solo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Van de Zandschulp inizia la terza giornata di gare a Bologna. Si porta 40-0, poi Berrettini scatena la potenza del suo diritto, formidabile un vincente lungo linea. Ai vantaggi con una risposta molto aggressiva Matteo strappa una palla break, ma l’Orange la cancella col servizio. 10 punti, game VDZ, 1-0. Buon avvio per l’azzurro, lo chiede con un Ace recuperando da 0-30. I due hanno un gioco quasi speculare, gran servizio e botta col diritto. Sul 2-1 Berrettini commette tre errori in scambio e si ritrova sotto 30-40. Attacca la rete con un back velenoso dopo il servizio, il passante di rovescio di Botic è largo. Ancora non del tutto sciolto nell’approccio alla palla il romano, ma il servizio c’è. 2 pari. Qualche errore di troppo per Berrettini nel sesto game, il diritto è incostante, e sul 30 pari perde uno scambio lungo e faticoso. 30-40, seconda PB da difendere. Stavolta senza prima in campo… Attacca sul rovescio dell’avversario ma la palla rimbalza piuttosto alta e Van de Zandschulp trova un rovescio bassissimo, quasi impossibile la demi-volée. BREAK Olanda, 4-2. È in difficoltà Matteo a difendersi sulle palle piuttosto profonde del rivale sul proprio rovescio, e proprio con un gran rovescio cross, sulla riga, Botic vola 5-2. Cattiva distanza dalla palla per Berrettini, anche nel primo punto dell’ottavo game, e diritto a metà rete. Ottimo invece VDZ nell’avventarsi sulla prima palla più corta e spingere con grande precisione. Si alza un “Matteo Matteo” sullo 0-30. Si aggrappa al servizio, poi giudica male una risposta lenta sul S&V, vantaggi. In questa fase del match, dal break subito, Matteo in pratica fa il punto quasi solo col servizio, o dopo un servizio che apre a tutta il campo. Terribile il back di rovescio tirato in rete al secondo vantaggio, totalmente bloccato con i piedi. Nettamente superiore Botic nello scambio, come dimostra il bellissimo passante in corsa sul vantaggio successivo. Finalmente torna a vincere uno scambio il nostro, un forcing dritto per dritto, e allarga pure le braccia, a sottolineare il tutto… 5-3. Zan de Zandschulp agilmente si porta 40-0 e chiude al primo Set Point con un servizio potente. 6-3. Meritato, troppi errori per l’azzurro 13, contro 5, e una superiorità netta dell’olandese negli scambi.

Secondo set, Berrettini riparte al servizio. Finalmente un game liscio, servizi sicuri e buona reattività. 1-0. S’infiamma l’Unipol Arena su di un bel punto di tocco vinto dall’azzurro, fa il pugno, è importante accendersi e attivarsi negli scambi. Ma… meglio non attaccare il diritto dell’olandese, che tira un tracciante millimetrico sull’attacco seguente del nostro. Sull’1 pari di nuovo Matteo è in difficoltà. Dinamico e con buon timing, spera un gran vincente di diritto; poi è preso in velocità e sbaglia malamente. 15-30. Si affida alla potenza del servizio, due ottime prime palle, e poi un diritto inside out di quelli buoni, imprendibile. 2-1. Il problema è tornare ad incidere in risposta, dove non arriva a PB dal primissimo game. Molto solido Botic, non sbaglia praticamente niente. 2 pari. Nel sesto game, dopo 68, finalmente il primo BEL rovescio in spint di Berrettini, impatto sicuro con equilibrio e anticipo, perla in mezzo a tanti tagli ed esecuzioni meno sicure. VDZ non concede nulla, dal centro del campo conduce i ritmi e si porta 3 pari. Non è efficace in risposta Matteo, prova ad entrare nella palla, gli scappa; se contiene, è troppo corto ed è comodo per Botic spingere a tutta. 4 pari. Almeno nei suoi turni è piuttosto sicuro, chiude il nono game con una sorta di “slam dunk” cestistica, 5-4. Passa davanti a Jannik Matteo, i due si parlano rapidamente. Chissà se la spinta lo aiuta… Vince un GRANDISSIMO punto sul 30-15, con coraggio a rete e doppia volée. Esplode l’arena, 30 pari. Piccola chance sulla seconda di servizio… ecco la buona risposta cross di diritto del romano, Botic ci arriva in ritardo e colpisce OUT. Palla Break e SET point Berrettini! La rimette Matteo, corre bene verso destra e trova profondità, lento invece VDZ, trova solo rete. SET Berrettini! 6-4. Bravo a capitalizzare la prima chance, non ne aveva avute dal primissimo game. La spinta di Jannik? Forse, ma si era visto un Matteo più attivo da qualche game.

Terzo set, Berrettini to serve. Rimedia al 15-30 con ottimo attacco a rete e poi un servizio imprendibile, 1-0. Può fare corsa di testa quando scocca l’ora e mezza di gioco. Molto più vivace con i piedi il romano, ottimo anticipo con il quale si sposta a sinistra sul 30-15 e tira una mazzata delle sue. Sul 30 pari gli esce di poco una risposta che sarebbe stata vincente (sul S&V del rivale). 1 pari. The HAMMER in action nel terzo game, fantastica pallata di Matteo lungo linea da sinistra sul 30-15, impatto regale, poi un Ace. 2-1. In ritmo Berrettini, salito molto come livello di energia e qualità. L’olandese da 40-0 si ritrova ai vantaggi, due errori e un bella difesa del nostro. SI! Grandissimo punto di Matteo, regge in difesa, cambia ritmo col back di rovescio, si gira e tira una pallata che Botic non contiene. Palla break!!! Mmm, non la gioca, bene, cerca l’affondo con un diritto potente in risposta ma la palla non passa la rete. Conquista una seconda chance Berrettini, con un pizzico di fortuna (passante di rovescio deviato dal nastro e caduto in campo). Beh, che giocata di Botic, trova una volée letteralmente col sedere per terra, preso in contro piede, controllo altrettanto fortunoso, ma bravo ad andarci… La tensione è importante, Van de Zandschulp sbaglia un rovescio banale di scambio, PB#3. Niente, risposta di rovescio non passa la rete. La lotta continua. Con un’accelerazione di diritto lungo linea prepotente, ecco la quarta PB per Matteo. Servizio e botta di diritto, Botic si salva ancora. 2 pari. Scorre sicuro come sui binari il diritto di Berrettini, 3-2. Nel sesto game Matteo si porta avanti di un 15 con una risposta fortunata che incoccia il nastro si catapulta al di là. 15-30. Bravissimo poi a lavorare bene lo scambio col back di rovescio, girarsi col diritto, attaccare e chiudere di volo. Schema da manuale che gli vale il 15-40! Due chance per l’allungo. Spreca la prima con un risposta di diritto in rete, era una seconda palla non irresistibile… Bene invece la seconda: due diritti potenti, SFONDA Botic e si prende di forza il BREAK del 4-2, Italia avanti, ma complicato il settimo game… due errori col diritto e Berrettini è sotto 0-30. Rischia, tantissimo… con due accelerazioni centrali che restano in campo di un pelo, poi bravo a chiudere a rete, 15-30. Ancora a rete, e chiusura perentoria con una volée di rovescio perfetta, anche come stile (il che non guasta). Quattro punti di fila, l’ultimo un Ace, di potenza e determinazione leonina, e 5-2. Matteo “on fire”, vince un gran punto da difesa ad attacco e strappa il Match Point sul 30-40! Non va, si butta a rete con un diritto preciso VDZ e il passante del nostro è lungo. Serve per chiudere Berrettini ma va sotto 0-30, non molla niente Botic e si prende un gran punto in avanzamento. Un rovescio in rete sul 15-30 costa a Matteo due palle del contro break. Sale un coro “Italia Italia”, 2 ore e 15 minuti di gioco. Purtroppo arriva il contro break, l’azzurro è il primo a sbagliare in uno scambio durissimo. 5-4. VDZ spreca tutto con pessimo turno di battuta, sotto la pressione di Matteo. Con un passante potente “in pancia” Berrettini vola 0-40, altri tre match point. Uff!!! Sembrava lunga la palla dell’olandese, ma non è lo è… e sbaglia l’approccio Matteo. 15-40, ne restano altri due. Bel servizio, 30-40. SI! Il terzo va! Largo l’approccio di Botic su di una palla un po’ corta e storta di Berrettini, che lo costringere a scendere a rete. Male. Vince Matteo, 1-0 Italia, che grinta!

🇮🇹 Berrettini M. vs 🇳🇱 Van De Zandschulp B.