Challenger Cali: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

Challenger Cali – Tabellone Principale – terra

(1) Tirante, Thiago Agustin vs (WC) Rengifo, Frazier

Bueno, Gonzalo vs Olivo, Renzo

Qualifier vs (Alt) Ambrogi, Luciano Emanuel

(Alt) Luz, Orlando vs (6) Mena, Facundo

(4) Dellien, Murkel vs Qualifier

Collarini, Andrea vs (Alt) Aboian, Valerio

Villanueva, Gonzalo vs Alves, Mateus

(WC) Rodriguez, Johan Alexander vs (8) Rodriguez Taverna, Santiago

(5) Cerundolo, Juan Manuel vs Qualifier

Torres, Juan Bautista vs Prado Angelo, Juan Carlos

Qualifier vs Ficovich, Juan Pablo

Qualifier vs (3) Burruchaga, Roman Andres

(7) Couacaud, Enzo vs Dutra da Silva, Daniel

(WC) Tsitsipas, Pavlos vs Roncadelli, Franco

Guillen Meza, Alvaro vs Qualifier

(Alt) Pereira, Jose vs (2) Dellien, Hugo

(1) Farjat, Tomasvs Bye(Alt) Heredia, Samuelvs (7) Osorio, Juan Sebastian

(2) Bertran, Peter vs Bye

(Alt) Britto, Luis vs (10) Van Orderlain, Drew

(3) Aboian, Leonardo vs (Alt) Buitrago, Nicolas

(WC) Vidales, Samuel vs (9/PR) Londero, Juan Ignacio

(4) Leite, Wilson vs (WC) Sanchez, Samuel

(WC) Linde Palacios, Samuel Alejandro vs (11) Castañeda, Mateo

(5) Gomez, Juan Sebastian vs (Alt) Price, Salvador

Urrea, Andres vs (8) Carou, Ignacio

(6) Aguilar, Juan Carlos vs (Alt) Trujillo Hernandez, Juan Esteban

(WC) Sarria, Miguel Angel vs (12) Arcila, Alejandro

Cancha Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Samuel Heredia vs [7] Juan Sebastian Osorio

2. [5] Juan Sebastian Gomez vs [Alt] Salvador Price

3. [WC] Miguel Angel Sarria vs [12] Alejandro Arcila

4. [6] Juan Carlos Aguilar vs [Alt] Juan Esteban Trujillo Hernandez

Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Leonardo Aboian vs [Alt] Nicolas Buitrago

2. [WC] Samuel Vidales vs [9/PR] Juan Ignacio Londero

3. Andres Urrea vs [8] Ignacio Carou

Cancha 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Samuel Alejandro Linde Palacios vs [11] Mateo Castañeda

2. [4] Wilson Leite vs [WC] Samuel Sanchez

3. [Alt] Luis Britto vs [10] Drew Van Orderlain