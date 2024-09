Challenger Sibiu: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Travaglia guida il seeding. 11 azzurri presenti tra Md e Quali

Challenger Sibiu – Tabellone Principale – terra

(1) Stefano Travaglia vs Filip Jeff Planinsek

Dimitar Kuzmanov vs (Alt) Miguel Damas

Nicolai Budkov Kjaer vs Qualifier

Nikolas Sanchez Izquierdo vs (8) Cezar Cretu

(4) Rudolf Molleker vs Qualifier

Giovanni Fonio vs (WC) Sebastian Gima

Gastao Elias vs Luka Pavlovic

(Alt) Corentin Denolly vs (5) Liam Draxl

(7) Enrico Dalla Valle vs Lorenzo Giustino

Qualifier vs Ivan Gakhov

Jelle Sels vs Qualifier

(WC) Jorge Plans vs (3) Valentin Royer

(6) Francesco Maestrelli vs Pol Martin Tiffon

Qualifier vs (WC) Jacopo Berrettini

Guy Den Ouden vs Qualifier

Franco Agamenone vs (2) Timofey Skatov

(Alt) (1) Arthur Geavs Bogdan PavelMaxim Zhukovvs (10) Olaf Pieczkowski(2) Genaro Alberto Olivierivs (Alt) Vlad Andrei Dancu(Alt) Filippo Romanovs (11) Facundo Juarez

(3) Robert Strombachs vs (PR) Artem Dubrivnyy

(WC) Robert Gabriel Ionescu vs (7) Pedro Araujo

(4) Christoph Negritu vs (WC) Calin Teodor Stirbu

Andrea Guerrieri vs (9) Kirill Kivattsev

(Alt) (5) Eric Vanshelboim vs (WC) Rares Andrei Golescu

Joao Eduardo Schiessl vs (8) Stefan Palosi

(6) Hynek Barton vs (WC) Marc Popescu

Federico Bondioli vs (12) Ilya Snitari

