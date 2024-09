L’Italia vola alle Finals di Coppa Davis 2024: la qualificazione arriva grazie al Brasile

In un colpo di scena inaspettato, l’Italia ha conquistato il suo posto alle Finals di Coppa Davis 2024 senza nemmeno scendere in campo. La squadra azzurra, guidata dal capitano Filippo Volandri, può già festeggiare la qualificazione per Malaga grazie a un risultato sorprendente proveniente da un altro incontro del girone.

Il merito va attribuito al Brasile, che ha compiuto un’impresa battendo il Belgio in modo sorprendente. Le vittorie di Joao Fonseca e Thiago Monteiro, entrambe ottenute in tre set rispettivamente contro Collignon e Bergs, hanno sbarrato la strada al Belgio, rendendo matematicamente impossibile per la squadra belga raggiungere l’Italia a quota due vittorie nel girone.

Questo risultato inatteso ha un impatto significativo sul confronto tra Italia e Olanda, in programma domenica 15 settembre alle ore 15 presso la Unipol Arena. La sfida, che inizialmente si preannunciava carica di tensione, assume ora un sapore diverso. Gli azzurri scenderanno in campo con la consapevolezza di aver già raggiunto l’obiettivo primario della qualificazione, potendo così giocare con meno pressione sulle spalle.

Tuttavia, la partita contro l’Olanda mantiene la sua importanza. Berrettini e compagni avranno l’opportunità di giocarsi il primo posto nel girone, un risultato che potrebbe influenzare il tabellone delle fasi finali a Malaga.

Sabato 14 settembre

– ore 15: 🇧🇪 Belgio – 🇧🇷 Brasile 0-2 (Bologna)

15:00 Collignon R. (Bel) – Fonseca J. (Bra)



ITF Finals R. Collignon R. Collignon 3 7 3 J. Fonseca J. Fonseca 6 6 6 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Fonseca 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Collignon 15-0 30-0 2-5 → 3-5 J. Fonseca 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Collignon 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Collignon 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 0-1 → 0-2 J. Fonseca 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Fonseca 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 R. Collignon 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Collignon 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

16:30 Bergs Z. (Bel) – Monteiro T. (Bra)



ITF Finals Z. Bergs Z. Bergs 6 6 5 T. Monteiro T. Monteiro 4 7 7 Vincitore: T. Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

18:00 Gille S./Vliegen J. – Matos R./Meligeni Alves F.



ITF Finals S. Gille / J. Vliegen S. Gille / J. Vliegen 6 3 6 R. Matos / F. Meligeni Alves R. Matos / F. Meligeni Alves 3 6 4 Vincitore: S. Gille / J. Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Matos / F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Matos / F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Gille / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Gille / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Matos / F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 R. Matos / F. Meligeni Alves 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 R. Matos / F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Gille / J. Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi