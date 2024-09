Challenger Saint Tropez: Il Tabellone Principale e di Quali con il programma di domani. Matteo Gigante nel Md

Challenger Saint Tropez – Tabellone Principale – hard

(1) Duje Ajdukovic vs (WC) Kyrian Jacquet

(Alt) Martin Damm vs (Alt) Antoine Escoffier

Calvin Hemery vs Qualifier

Qualifier vs (7) Lucas Pouille

(4) Richard Gasquet vs Benjamin Hassan

Hugo Grenier vs Matteo Martineau

Kamil Majchrzak vs (Alt) Borna Gojo

Qualifier vs (5) Harold Mayot

(6) Pierre-Hugues Herbert vs Benjamin Bonzi

Qualifier vs Matteo Gigante

(WC) Antoine Bellier vs Martin Landaluce

Qualifier vs (3) Luca Van Assche

(8) Ugo Blanchet vs (Alt) Maxime Janvier

Alexander Blockx vs Maks Kasnikowski

Qualifier vs Titouan Droguet

(WC) Robin Bertrand vs (2) Constant Lestienne

Challenger Saint Tropez – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Gijs Brouwer vs Dan Added

(Alt) Nikolay Vylegzhanin vs (7) Matthew Dellavedova

(2) Charles Broom vs (PR) Evan Furness

(WC) Alexandre Aubriot vs (12) Alexis Gautier

(3) Liam Broady vs (Alt) Enzo Wallart

(WC) Maxence Beauge vs (8) Lucas Poullain

(Alt) (4) Nikoloz Basilashvili vs (Alt) Steven Diez

Sascha Gueymard Wayenburg vs (11) Jiri Vesely

(5) Ryan Seggerman vs (Alt) Arthur Reymond

Constantin Bittoun Kouzmine vs (10) Eliakim Coulibaly

(6) Mathias Bourgue vs (WC) Mae Malige

(WC) Louis Tessa vs (9) Alexey Vatutin

COURT 5 – ore 10:00

Alexandre Aubriot vs Alexis Gautier

Maxence Beauge vs Lucas Poullain

Nikolay Vylegzhanin vs Matthew Dellavedova (Non prima 14:00)

Ryan Seggerman vs Arthur Reymond (Non prima 16:00)

COURT 6 – ore 10:00

Charles Broom vs Evan Furness

Nikoloz Basilashvili vs Steven Diez

Constantin Bittoun Kouzmine vs Eliakim Coulibaly

Louis Tessa vs Alexey Vatutin (Non prima 16:00)