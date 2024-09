Il dilemma di Carlitos: tra ambizione e necessità di riposo

Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno del tennis spagnolo, si trova di fronte a una decisione cruciale mentre la stagione entra nella sua fase finale. Dopo un’estate intensa che lo ha visto trionfare in due Grand Slam consecutivi e conquistare l’argento olimpico, il murciano deve ora bilanciare con attenzione i suoi impegni per arrivare alle ATP Finals nelle migliori condizioni possibili.

Secondo quanto riportato da MARCA, Alcaraz non scenderà in campo domenica prossima alla Fonteta di Valencia per l’incontro di Coppa Davis contro l’Australia. La Spagna, già qualificata per le Finals di Malaga dopo le vittorie su Repubblica Ceca e Francia, può permettersi di far riposare la sua stella. Questa pausa sarà fondamentale per Alcaraz, che non si è allenato oggi con il resto della squadra, in vista della Laver Cup in programma dal 20 al 22 settembre.

Il numero uno spagnolo non ha concluso l’estate nel migliore dei modi, con eliminazioni precoci a Cincinnati e agli US Open. Questi risultati deludenti hanno sollevato dubbi sulle sue condizioni fisiche e mentali in vista della stagione indoor su cemento.

La fatica accumulata ha evidentemente influito sulle prestazioni di Alcaraz, che ha ammesso che i giorni trascorsi con i compagni di squadra in Coppa Davis gli sono serviti per “resettare”. Tuttavia, il fitto calendario del murciano, che include anche esibizioni come quella prevista a dicembre al Madison Square Garden, solleva interrogativi sulla gestione dei suoi impegni.

Patrick Mouratoglou, rinomato allenatore, ha espresso preoccupazione per l’aspetto mentale di Alcaraz. Commentando la sorprendente sconfitta agli US Open, Mouratoglou ha dichiarato: “Non pensavo che avrebbe perso in tre set così, ma per me è una sorpresa. Giocare due Grand Slam consecutivi, le Olimpiadi, più altri tornei… Era mentalmente esausto. Non mi sorprende che dica di aver avuto così tanti pensieri ed emozioni che non poteva controllare. Questa è esattamente la conseguenza di qualcuno che è emotivamente esausto.”

L’allenatore ha sottolineato l’importanza di gestire il calendario di Alcaraz tenendo conto non solo del riposo fisico, ma soprattutto di quello mentale. “È un giocatore molto emotivo. L’abbiamo già visto soffrire di crampi molte volte a soli 20 anni. Se guardiamo Roger, Rafa e Novak, li abbiamo mai visti soffrire di crampi in una partita o in tutta la loro carriera? Sapendo questo, in futuro dovranno pensare a un calendario che gli permetta di avere sufficiente riposo mentale, non solo fisico. Credo che sia molto importante per il suo futuro”, ha aggiunto Mouratoglou.

La decisione di Alcaraz di prendersi una pausa dalla Coppa Davis sembra essere un primo passo verso una gestione più oculata del suo calendario. Resta da vedere se il giovane campione e il suo team apporteranno ulteriori modifiche ai suoi impegni futuri per preservare la sua freschezza mentale e fisica, elementi cruciali per mantenere il suo straordinario livello di gioco nel lungo termine.





Francesco Paolo Villarico