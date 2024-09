Italia vince sul Belgio in Coppa Davis: Le voci degli Azzurri (Video)

L’Italia ha conquistato una vittoria cruciale contro il Belgio in Coppa Davis, avvicinandosi significativamente alla qualificazione per le Finals di Malaga. Le dichiarazioni post-partita dei protagonisti azzurri rivelano un mix di soddisfazione, emozione e determinazione per le sfide future.

Volandri: Soddisfazione e cautela

Il capitano Filippo Volandri ha espresso grande soddisfazione, in particolare per la prestazione del doppio: “Sono davvero felice, specialmente per il doppio. Penso che questi due ragazzi meritassero di vincere contro il Brasile e anche oggi entrambi i team hanno giocato alla grande.” Volandri, tuttavia, mantiene i piedi per terra: “Teniamo i piedi per terra e pensiamo alla prossima. Per ora ancora non ci siamo meritati il volo per Malaga e dovremo lottare ancora.”

Il capitano ha anche elogiato le prestazioni nei singolari, sottolineando la sfida affrontata da Berrettini contro il giovane Blockx: “Mi è piaciuto tutto oggi. Matteo ha avuto bisogno di abituarsi a quei tempi di gioco e alla fine ha dimostrato di essere un giocatore vero, forte.”

Berrettini: Emozione

Matteo Berrettini, protagonista del primo singolare, ha condiviso la sua esperienza emotiva: “È una vittoria speciale, sono contento d’aver vinto. Sono partito non al meglio ma è così, il tennis è un po’ strano.” L’ex numero 6 del mondo ha riconosciuto l’importanza del supporto del pubblico: “Senza di loro sarebbe stato impossibile. Giocare di fronte a voi per l’Italia è un sogno che diventa realtà.”

Berrettini ha anche riflettuto sulla sua evoluzione nella squadra: “Se ripenso all’India dove io esordii avendo ben altro supporto rispetto a quello che stiamo ricevendo qui mi pare una vita fa. Quante cose sono cambiate.”

Cobolli: Orgoglio nonostante la sconfitta

Flavio Cobolli, nonostante la sconfitta nel secondo singolare, ha mostrato maturità e consapevolezza: “Sono fiero del mio atteggiamento. È sempre la mia prima partita in Davis e questo conta.” Il giovane azzurro ha anche riconosciuto l’importanza del supporto dei compagni, in particolare di Berrettini: “Matteo è un po’ il leader di questa squadra, i miei occhi andavano spesso su di lui. Mi ha aiutato molto.”