Italia ad un passo da Malaga: Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio decisivo contro il Belgio

In una sfida cruciale per le ambizioni dell’Italia in Coppa Davis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno dimostrato nervi d’acciaio e una sintonia perfetta, superando la coppia belga Sander Gille e Joran Vliegen con il punteggio di 7-6 (2), 7-5. Questa vittoria porta l’Italia ad un passo dalla qualificazione alle Finals di Malaga.

Un primo set di fuoco deciso al tie-break

Il match si è aperto con un primo set equilibratissimo, dove entrambe le coppie hanno mostrato il loro valore. Nonostante l’esperienza dei belgi, vincitori di otto titoli nel circuito maggiore ed hanno ottenuto un successo nel Masters 1000 di Monte-Carlo, sono stati gli azzurri a emergere nei momenti cruciali.

Il tie-break ha visto Bolelli e Vavassori scattare in avanti con decisione. Una risposta vincente di Bolelli dal fondo e due coperture impeccabili a rete di Vavassori hanno fatto la differenza, portando gli italiani sul 6-2 e poi alla chiusura del set.

Secondo set: la pressione azzurra porta i suoi frutti

Nel secondo parziale, l’equilibrio è sembrato inizialmente persistere, con entrambe le coppie che mantenevano percentuali di prime palle vicine al 90%. Tuttavia, è stata la coppia italiana a creare più opportunità, sfiorando il break in diverse occasioni.

Il momento decisivo è arrivato nell’undicesimo game. Bolelli e Vavassori, con una serie di giocate aggressive, si sono procurati tre palle break. Alla terza opportunità, il duo azzurro è riuscito a strappare il servizio ai belgi, indirizzando definitivamente l’incontro.

Con freddezza, gli italiani hanno poi consolidato il vantaggio nel game successivo, chiudendo la partita e regalando all’Italia una vittoria fondamentale.

Implicazioni per la qualificazione

Questa vittoria pone l’Italia in una posizione estremamente favorevole per la qualificazione alle Finals di Malaga. Con entrambe le nazioni che avevano vinto i loro primi incontri nel girone, questo successo dà all’Italia una quasi aritmetica certezza di passaggio del turno.

Bolelli e Vavassori hanno dimostrato di aver superato la delusione della sconfitta all’esordio contro i brasiliani Matos e Melo, offrendo una prestazione solida e convincente quando contava di più.

– ore 15: 🇮🇹 ITALIA – 🇧🇪 Belgio 2-1 (Bologna)

– Matteo Berrettini 🇮🇹 (ITA) v Alexander Blockx 🇧🇪 (BEL)



ITF Finals M. Berrettini M. Berrettini 3 6 7 A. Blockx A. Blockx 6 2 5 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Blockx 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 6-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

– Flavio Cobolli 🇮🇹 (ITA) v Zizou Bergs 🇧🇪 (BEL)



ITF Finals F. Cobolli F. Cobolli 3 7 0 Z. Bergs Z. Bergs 6 6 6 Vincitore: Z. Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 5*-3 5-4* 5-5* ace 6*-5 6-6 → 7-6 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

– Simone Bolelli/Andrea Vavassori 🇮🇹 (ITA) v Sander Gille/Joran Vliegen 🇧🇪 (BEL)



ITF Finals S. Bolelli / A. Vavassori S. Bolelli / A. Vavassori 7 7 S. Gille / J. Vliegen S. Gille / J. Vliegen 6 5 Vincitore: S. Bolelli / A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Gille / J. Vliegen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 S. Gille / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Gille / J. Vliegen 3-3 → 3-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico