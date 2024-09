WTA 250 Seoul e Hua Hin 2: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani.

WTA 250 Seoul – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Elena-Gabriela Ruse vs Eri Hozumi

Hao-Ching Chan vs (12) Kyoka Okamura

(2) Nao Hibino vs (WC) Eunhye Lee

Ulrikke Eikeri vs (7) Priscilla Hon

(3) Varvara Lepchenko vs Kira Pavlova

(WC) Yujin Kim vs (11) Natalija Stevanovic

(4) Polina Kudermetova vs Mei Yamaguchi

Tereza Mihalikova vs (9) Jia-Jing Lu

(5) Heather Watson vs (WC) Boyoung Jeong

Yeonwoo Ku vs (10) Haruka Kaji

(6) Hanna Chang vs Sohyun Park

(WC) Gaeul Jang vs (8) Carol Zhao

(2) Arianne Hartono vs (WC) Maryna Kolb

Nadiya Kolb vs (12) Lara Salden

(3) Tamara Zidansek vs (WC) Viera Deeperm

Yuliana Lizarazo vs (9) Tatiana Prozorova

(4) Sijia Wei vs (WC) Bunyawi Thamchaiwat

Priska Nugroho vs (11) Peangtarn Plipuech

(5) Mananchaya Sawangkaew vs (WC) Prarthana Thombare

(WC) Kamonwan Yodpetch vs (8) En-Shuo Liang

(6) Ye-Xin Ma vs Freya Christie

(WC) Yanan Hou vs (7) Xinyu Gao

