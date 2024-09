Sinner e la conquista agli US Open: Il Racconto di Vagnozzi

Jannik Sinner si è trovato ad affrontare giorni difficili prima dell’ultimo Grand Slam della stagione. Giorni offuscati dalla vicenda doping che ha aleggiato intorno all’italiano e al suo team. Una volta riconosciuta la sua innocenza, il numero 1 del mondo ha dovuto far fronte alle opinioni e alle critiche che arrivavano da ogni parte, una situazione che avrebbe potuto compromettere il suo percorso agli US Open. Tuttavia, Sinner è riuscito a vincere lì il suo secondo major, dimostrando la grande forza mentale che ha coltivato negli ultimi tempi.

Il suo allenatore, Simone Vagnozzi, ha parlato proprio di questo, di come la vittoria a New York abbia significato togliersi un grande peso di dosso. “La vittoria in Australia è stata una bomba esplosiva. È stato il primo Slam, per di più recuperando due set di svantaggio. Da Melbourne in poi, Jannik conosce meglio se stesso, sa come si sente in determinate partite ed è in grado di controllare i momenti. La capacità di gestire la partita deriva dalla crescita tattica ed emotiva. La sua forza mentale è semplicemente incredibile.”

“Già a New York abbiamo sperimentato una sensazione di liberazione per tutto ciò che era accaduto”, ha detto in un’intervista al Corriere dello Sport. Forse questo è stato più speciale del primo per le circostanze, ma una cosa è chiara: la forza mentale di Jannik supera ogni confine. E infatti l’italiano ha dimostrato di che pasta sono fatti i migliori giocatori, una pasta che mescola qualità con molta, moltissima testa.

Un grande team intorno a lui e la certezza di non aver fatto nulla di male

Il timore che tutta la questione del doping potesse influire su quella testa si era impossessato di Vagnozzi e di Darren Cahill. Fin dall’inizio, sono stati loro i responsabili di fare in modo che nulla di tutto ciò influenzasse il loro pupillo, cercando di concentrarsi su ciò che era veramente importante: il tennis. “Negli ultimi mesi abbiamo cercato di fare la nostra parte, parlando il meno possibile, se non il minimo, della questione doping con Jannik. L’obiettivo era concentrarsi sul lavoro. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma il grande merito è di Jannik perché alla fine è stato lui a scendere in campo”, ha confessato Vagnozzi.

Tutto il suo team è rimasto impressionato dal modo in cui Sinner ha affrontato questi mesi e da come ha gestito la stampa e le reazioni dello spogliatoio quando è diventata pubblica tutta la questione della sua positività al doping: “Non avere alcuna colpa ed esserne consapevole è stato l’aspetto più importante per superare quel periodo lungo e complicato. È stata una montagna russa di emozioni, ma il modo in cui l’ha affrontata a 23 anni è stato eccezionale. Non ha subito troppi attacchi da parte dei suoi colleghi (devo dire pochi, tre o quattro). Non si può controllare la gente, bisogna seguire la propria strada. Tutti sanno che ragazzo è Jannik e, in ogni caso, bastava leggere i giornali per capire cosa fosse successo”.

Così, Vagnozzi ha riconosciuto il grande ruolo che sia lui che Darren hanno assunto per evitare il più possibile che Jannik si circondasse di pensieri dannosi e che questo si ripercuotesse sul suo tennis. “Darren ed io dovevamo capire i momenti e cercare di aiutarlo il più possibile. Se generalmente si pensa due o tre volte prima di esprimere un concetto, in quei mesi era necessario farlo fino a 10 volte. Abbiamo cercato di farlo vivere il meglio possibile, con meno pensieri negativi in testa. Era una situazione complicata, non potevamo parlarne con nessuno al di fuori del team, era una prima volta per tutti”.