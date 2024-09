Del Potro e Djokovic giocheranno un’esibizione il 1° dicembre in Argentina

Con un video emozionale e coinvolgente, Juan Martin Del Potro comunica via social “El ultimo Desafio”, ossia la sua ultima sfida: un match in Argentina contro Novak Djokovic. Quest’esibizione, a sorpresa, si svolgerà il prossimo 1° dicembre al Parque Roca di Buenos Aires.

“Ho un sogno, vorrei giocare in Argentina la mia ultima partita, e sarei felicissimo che tu venga” chiede DelPo a Nole nel video che sotto riportiamo. “Mi stai invitando?” risponde Novak, “Ovvio che vengo!” Un bell’abbraccio tra i due ex rivali, che così torneranno ad affrontarsi di nuovo, anche se solo in esibizione, dopo 5 anni. Infatti i due hanno disputato l’ultimo loro incontro ufficiale (20 in totale) nel 2019 a Roma, con il serbo che si impose in tre lottati set.

Novak sbarcherà quindi in America Latina a fine anno, mossa a sorpresa visto che lo scorso gennaio, alla ripresa dell’attività per l’anno nuovo, affermò di non esser del tutto soddisfatto della sua preparazione, intrapresa più tardi proprio per onorare ad alcune esibizioni. Per l’amico DelPo ha fatto un cambio di programma, oppure la carriera del serbo è davvero agli sgoccioli?

Mario Cecchi