Laver Cup 2024: Cerundolo e Kokkinakis al posto di De Minaur e Paul

Novità nel team World alla Laver Cup 2024, al via la prossima settimana a Berlino (20-22 settembre). Il capitano del team rosso, quello extra europeo, John McEnroe ha selezionato l’argentino Francisco Cerundolo e l’australiano Thanasi Kokkinakis per sostituire gli infortunati Alex De Minaur e Tommy Paul. I due si uniscono a Taylor Fritz (recente finalista a US Open), Ben Shelton, Frances Tiafoe e Alejandro Tabilo, a completare il team World.

Francisco Cerundolo and Thanasi Kokkinakis will represent Team World in Berlin at Laver Cup 2024. Captain John McEnroe has selected them to replace Alex de Minaur and Tommy Paul, who have withdrawn due to injury. pic.twitter.com/v0OLK5PKnh

— Laver Cup (@LaverCup) September 12, 2024