Volandri dopo il successo sul Brasile in Davis Cup: “L’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti”

Il capitano del team azzurro di Davis Cup Filippo Volandri ha parlato dopo il successo dei suoi ragazzi per 2-1 contro il Brasile nel primo incontro della fase a gironi. Una solida prestazione di Berrettini e la grande grinta di Arnaldi hanno portato ai nostri colori i due punti in singolare, ininfluente la sconfitta in doppio di Bolelli e Vavassori. “L’obietivo oggi era vincere e ci siamo riusciti. Sono felice, fiero dei miei giocatori. Credo che avremmo meritato di vincere anche il doppio, ma la Davis dà e la Davis toglie”.

“Matteo ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello, come è successo” così Volandri commette la prestazione di Berrettini .”Credo che a Matteo abbia fatto bene stare in campo un altro po’, sentire quel brivido del tiebreak. È stato bravo a rimontare da 0-4. Gli mancano un po’ di match, ma sta bene”.

Il capitano è orgoglioso anche della prestazione di Arnaldi, vittorioso dopo ben 3 ore e 40 minuti di battaglia: “Arnaldi ha fatto un’ottima partita. Secondo me c’è stato un calo di tensione quando è andato a servire per il match” commenta Volandri. “Devo fare i complimenti a Monteiro, che ha fatto una prestazione super al servizio e con il diritto. Poi è ovvio che i giocatori si vedono nei momenti più importanti e Matteo è stato più giocatore, come lo è stato Berrettini rispetto a Fonseca, un ragazzo che giocherà benissimo”.

Non sembra particolarmente preoccupato per il problema fisico accusato dal sanremese negli ultimi punti del duro incontro: “La caviglia di Arnaldi è ok, è solo stanco dato che la partita è stata molto lunga. Fortunatamente abbiamo un giorno di riposo e saremo pronti per il prossimo incontro” conclude Volandri.

Mario Cecchi