Davis Cup: Grinta Arnaldi a Bologna! Supera un tostissimo Monteiro dopo una gran battaglia al tiebreak decisivo e porta il secondo punto all’Italia contro il Brasile

Quando in campo c’è Matteo Arnaldi e veste la maglia azzurra, il cuore batte a mille e le emozioni ti travolgono, quasi seduti su un otto volante che corre a tutta. Emozioni travolgenti come lo sono i suoi recuperi, i cambi di ritmo e qualche accelerazione vincente improvvisa che ti lascia di stucco, giocata con un equilibrio impossibile e un controllo del corpo e delle traiettorie quasi misterioso. Grande Arnaldi, di cuore, di gambe e di braccio, il ligure batte un tostissimo Thiago Monteiro nel secondo singolare di Italia – Brasile (7-5 6-7(4) 7-6(5) lo score), vincendo al tiebreak decisivo una partita durissima, battaglia fisica e mentale di grande livello che ha esaltato il pubblico di Bologna e tenuto incollato alla sedia (con molti salti per aria!?!) per 3 ore e 40 minuti. Sangue e Arena, questa è la “vera” Davis, quella che esalta e trascina, con emozioni a go go, quelle che solo il giocare per il proprio paese riescono a dare.

Arnaldi è solo da lodare per come l’ha portata a casa, è stato un buon match ma più per capacità difensiva e di contrattacco che per conduzione del gioco. Non ha servito bene l’azzurro e ha subito per larga parte la spinta muscolare e continua del mancino sudamericano, arrivato a Bologna in grandissima forma fisica e durissimo mentalmente, pronto a spingere con ogni muscolo ogni palla, e non cedere mai campo. Matteo ha rimesso, ha vinto punti importanti ed è anche riuscito a mettere pressione al rivale. Vinto il primo set, è andato in vantaggio anche nel secondo parziale ma ha sprecato la chance di chiudere il match al servizio sul 5-3, giocando il peggior game di tutta la partita, cadendo nel “suo” peccato originale di affrettare i tempi dell’affondo invece di continuare a costruire, aprire l’angolo, contrattaccare con qualità e lucidità. Ha servito male e ha commesso errori gravi, che hanno riacceso il rivale, da lì in avanti ritornato una sorta di “ira di Dio” per spinta e forza fisica. Matteo è andato sotto sulla rimonta prepotente del brasiliano, ha perso il set al tiebreak, giocato molto bene da Thiago, sempre in attacco, e ha rischiato di andare subito in svantaggio nel terzo parziale. Lì forse ha ricostruito la vittoria: in qualche modo ha retto, ha arginato con gambe e fiato la spinta forsennata dell’avversario, che dal centro del campo è stato quasi irresistibile con quel diritto potente e profondissimo. Arnaldi ha ritrovato il servizio, ha iniziato a rispondere meglio e con le sue rincorse clamorose ha stancato Monteiro. La partita si decisa al tiebreak, giocato da Campione da Arnaldi, assai più lucido ed efficace del rivale. Ha fatto scelte giuste e non ha regalato niente. Una partita che poteva chiudere prima, e che ha gestito tatticamente non sempre al meglio (ha lasciato troppo l’iniziativa a Monteiro, incapace di bloccarlo sul rovescio), ma che ha meritato con gambe e cuore, resistendo nei momenti difficili e giocando meglio molte fasi decisive, eccetto quel pessimo game sul 5-3 del secondo parziale.

Monteiro era sulla carta avversario pericoloso, soprattutto quando ha il tempo per comandare col suo diritto. Arnaldi ha avuto difficoltà ad arginarlo, a tenerlo fermo. Non ha risposto sempre bene, ha sofferto moltissimo la curva esterna da sinistra di Thiago, ma anche le variazioni al centro. Soprattutto “Arna” non è quasi mai riuscito a bloccare il rivale sulla destra, con un diritto cross più angolato e consistente, ma i meriti del brasiliano sono importanti, per come si avventava sulla palla con grande velocità e scaricando enorme potenza. Alla fine Arnaldi è un tennista complesso e affascinante, sa fare moltissime cose e può fare il punto in molti modi, ma resta un incredibile contrattaccante, tanto che i punti più importanti li ha vinti proprio di grinta, rincorrendo, facendo giocare sempre una palla in più all’avversario e ribaltando scambi da difesa ad attacco. Lì Matteo si esalta, trova giocate fantastiche che pesano come macigni anche sulla testa dei rivali.

Arnaldi si conferma non solo un grandissimo fighter ma anche un vero Davisman, uno che con la maglia azzurra si esalta e va oltre alla fatica e alle difficoltà. Un successo che regala il 2-0 per gli azzurri nell’esordio della fase a gironi di Davis Cup a Bologna. Il team di Volandri supera i sudamericani, il doppio è ininfluente. Due belle vittorie, di sostanza e qualità, nei singolari. Non si poteva sperare in una ripartenza migliore per i nostri colori: siamo i campioni in carica, abbiamo iniziato la difesa della “Insalatiera” vincendo la prima sfida senza i nostri due migliori tennisti per classifica, Sinner e Musetti. Abbiamo un team forte, coeso, di qualità. Adesso testa al prossimo match, venerdì contro il Belgio.

Marco Mazzoni

La cronaca

Arnaldi inizia il match con un buon turno di servizio. Evidente la sua tattica: verticalizzare con diritto e rovescio dopo essersi aperto il campo, non vuol lasciare l’iniziativa a Monteiro, tennista sempre positivo e grande fighter. Monteiro infatti parte altrettanto bene, tennis più lineare e muscolare, ma solido. Poco fronzoli e punti a casa. Si seguono i game di servizio, con Arnaldi che è sotto al 50% di prime palle, ma la seconda è precisa, molto bene esterna da sinistra. Nel quinto game arriva il primo Ace per Matteo, ottimo sul 30 pari, ma il game va ai vantaggi, davvero solido Thiago e bravo ad appoggiarsi alle palle dell’azzurro. Uff! Arnaldi rischia una smorzata col diritto, improvvisa, gli esce molto bene e la corsa di Monteiro non è sufficiente a vincere il punto. Un diritto sparato in rete costa al brasiliano il punto del 3-2 Italia. Arnaldi ancora troppo falloso, cercando di condurre gli scambi, e deve salire nel rendimento della battuta. Monteiro è molto rapido nell’aggredire la risposta di Arnaldi con il suo diritto mancino, e serve solo prime palle. Pochi fronzoli ma tonnellate di sostanza, con una spinta vigorosa, non è affatto un cliente morbido il brasiliano… 3 pari, con un ottimo game a zero. Fa fatica il ligure in risposta, è un po’ troppo dietro sotto la spinta del rivale, e serve anche piuttosto bene Thiago, non sempre palla veloce ma terribilmente accurata e variando angoli. Altro game a 15, 4 pari. Ha ceduto solo due punti al servizio il brasiliano. Nel decimo game, finalmente, “Arna” trova due bei punti in risposta, un contrattacco e poi un passante di rovescio impattato ottimamente. Sul 40-30 Matteo risponde, ma scambia molto dietro le riga di fondo, troppo il campo da difendere, 5 pari. Si entra nel rush finale, e l’italiano inizia male, primo doppio fallo, poi sbaglia un diritto, strappato con troppa fretta. 0-30. Sul 15-30 Monteiro comanda col diritto, ma una palla di scambio gli esce di poco. Tira un Ace Arnaldi, che momento per il terzo “asso” del set. Il game va ai vantaggi, spara largo un rovescio l’italiano. Con due ottimi diritti Matteo si porta 6-5. Si alzano a tutta i decibel dell’arena bolognese sul diritto vincente in corsa di Arnaldi che punisce un attacco prevedibile del brasiliano 30 pari, a due punti dal set. E non entra la prima di Thiago… SPETTACOLO ARNALDI!!! Cambia ritmo più volte, back di rovescio e poi cambio sul diritto, e che rovescio cross vincente, imprendibile! Un big-point che gli vale il Set Point sul 30-40 (e prima palla break del match). Si salva Monteiro, solido col diritto in spinta dopo un bel servizio esterno, curva mancina perfetta. Lotta, intensità, clima Davis vero, mentre Berrettini torna in panchina dopo la sua vittoria nel primo match. Un improvviso doppio fallo costa a Monteiro il secondo set point da difendere. Via, vola via il diritto lungo linea di Thiago, su di una risposta angolata di Arnaldi. SET Italia, 7-5. Ha sentito la pressione del momento Monteiro, dopo un set perfetto, ma che bravo Arnaldi nel farsi trovare pronto.

Secondo set, Arnaldi to serve. Brividi… qualche errore, concede una palla break ai vantaggi con un taglio di rovescio sbagliato, ma il brasiliano non trova il passante con un tocco di rovescio non impossibile. È andata bene… Quindi di prepotenza Matteo chiude con lo smash un game molto complicato, 1-0. Matteo dopo lo spavento avanza la posizione sul campo, anticipa bene i colpi e col rovescio si prende spazio sul campo. Monteiro comanda solo se la prima palla lo aiuta, quella traiettoria esterna da sinistra è perfida. INCREDIBILE il punto vinto dal brasiliano sul 30 pari, un lob pazzesco colpendo sotto le gambe correndo all’indietro. Wow, uno dei punti dell’anno! 1 pari. Lo spettacolo s’impenna, bellissimo anche il recupero di Arnaldi e tocco di contro smorzata che lascia di sasso il brasiliano, gli vale il 2-1. Arnaldi è di nuovo in difficoltà nel quinto game, non è preciso e si butta avanti sul 30 pari, subendo un passante al corpo “robusto” che non riesce a gestire. Palla break, la seconda del set. Monteiro esagera con la spinta del diritto, ingolosito da una palla più corta. Con vigore vince il game l’italiano, 3-2, traballa, ma regge. Nel sesto game Montaiero commette un paio di errori gravi, pessimo il diritto sul 15-30, concede due palle break 15-40. Monteiro in quale modo si salva, il diritto lo sostiene, ma Matteo non molla la presa, rincorre ogni palla mancina del rivale e si procura una terza chance per allungare. È quella buona: con un gran rovescio cross, altrettanto bello di quello nel finale del primo set, si prende un punto splendido e soprattutto il BREAK che lo manda avanti 4-2 e servizio. Salta in piedi il pubblico di Bologna, mancano due passi a battere il Brasile ed evitare le insidie del doppio decisivo. Le emozioni si susseguono senza soluzione di continuità, Monteiro non regala più niente, mentre Arnaldi commette pure un doppio fallo e il game va ai vantaggi. Per fortuna il servizio lo aiuta nel punto seguente, pallata in “pancia” al rivale e via diritto vincente. SI!!!! Che punto Arnaaaaaa! Si allunga come tira-molla su di un recupero estremo sotto rete, alza il lob difensivo e Thiago, fuori equilibrio, trova solo il corridoio. 5-2 Arnaldi, forti emozioni! Monteiro regge, vince il suo game e si porta 3-5. Matteo serve per chiudere, ma proprio la prima palla lo tradisce, e purtroppo anche il rovescio, troppa fretta… Sbaglia due colpi gravi, scivola 15-40 senza che il brasiliano abbia fatto niente di clamoroso. Purtroppo il contro BREAK arriva subito, altro errore. 5-4, ma ora serve Monteiro. La “garra” è totale. Nonostante il pessimo game al momento di chiudere, Arnaldi non cede un millimetro, trova un gran diritto vincente che punisce il tentativo di insidi-out del rivale. Poi un altro contrattacco da CAMPIONE, avanza e chiude. Che testa e che elasticità nell’arrivare sulla palla in allungo e controllarla frenando. 0-30! Di potenza il brasiliano vince quattro punti, 5 pari. Bravo Matteo a riprendersi dopo un momento complicato, dopo aver buttato via la chance per chiudere e aver perso 3 game di fila… ritrova la prima palla e anche il diritto a tutta, con uno splendido in lungo linea vince il game #11, 6-5 Italia. Matteo lascia correre a tutta il braccio in risposta, mette enorme pressione a Thiago e si prende di forza il punto del 30 pari. Due punti dalla vittoria… Ma Monteiro spinge come un forsennato, sbaraglia la strenua resistenza dell’italiano. 6 pari, tiebreak. Il brasiliano attacca ogni palla come una furia, vince il primo punto in risposta e si porta 2-0. Purtroppo Matteo stecca la risposta sulla seconda palla del rivale, 3-0. Non regge la potenza del sudamericano Arnaldi, 4-0. Interrompe il flusso del 30enne di Fotaleza il nostro, 1-4, ma l’inerzia è tutta per Monteiro che serve angolato e spacca lo scambio col diritto mancino. 5-1 e poi 6-1 per Thiago. Vince due punti al servizio Arnaldi, 6-3, poi anche uno in risposta con un passante di rovescio bellissimo, 6-4. Resta 1 SP alla battuta… Chiude con un diritto lungo linea, dopo una solida prima palla. 7 punti a 4. Bene Monteiro, ha ribaltato un set che pareva disperato con grande fisicità, mentre Arnaldi paga la fretta ed errori servendo per chiudere sul 5-3. Si va al terzo.

Monteiro inizia bene anche il terzo set, grande fisicità e 1-0, può fare corsa di testa. Matteo è subito sotto assedio: Monteiro continua a spingere come un forsennato, va sotto 30-40 ma riesce ad annullare una delicatissima palla break e vincere un game fondamentale, 1 pari. Dal 5-3 è il brasiliano in controllo, serve bene, risponde aggressivo, si sposta e spinge col diritto, l’azzurro non riesce a tenerlo fermo e bloccarlo sul rovescio. Col settimo Ace Thiago si porta 2-1. Anche al servizio è sempre a rincorrere Matteo, il momento è difficile. Sul 30 pari già suona l’allarme vista la qualità in risposta del rivale in questa fase. Uff, vola sul net Matteo, rischia perché il tocco è difficile, ma riesce a chiudere un punto molto importante. La risposta di Thiago è pesante, sui piedi, si va ai vantaggi di nuovo. Arriva un Ace fondamentale, il settimo del match. Ogni punto è una lotta, una sofferenza… Monteiro spreca un passante fattibile e crolla in ginocchio, disperato, sarebbe stata palla break. La grinta di Matteo è premiata, 2 pari. Che sofferenza… mentre ogni turno di battuta del brasiliano fila via troppo liscio. Il sesto game è finalmente un buon game per l’italiano, la prima palla c’è, anche il primo colpo offensivo. A 15 si porta 3 pari. Non solo forza, anche mano per Monteiro, eccellente la palla corta e lob sul primo punto del settimo game, è davvero “on fire”. Arnaldi sprinta e corre dando fondo a tutto il suo fiato, rimette tutto per forzare l’errore del rivale. Con grandissima grinta si porta 30 pari, il pubblico lo sostiene a gran voce. Ancora una difesa ESTREMA e bellissima porta Monteiro a forzare col diritto al volo, che termina OUT. Attenzione!!! Palla Break Arnaldi, irriducibile! E niente prima palla “in”… Rischia la palla corta Thiago, ci arriva Matteo ma il tocco gli esce di poco. Show time, altro super passante di rovescio dell’azzurro, salta in piedi la panchina, che lotta. Con un altra difesa eccezionale, e bravo a spostare Thiago con un diritto lungo linea appoggiato, Arnaldi si guadagna un’altra palla break, quando mancano 5 minuti alle tre ore di gioco. Niente: servizio esterno ottimo, diritto potente d’attacco, Monteiro si salva ancora. Forse il brasiliano inizia a pagare la tensione e la fatica dello spingere come un forsennato, sbaglia un diritto banale e le palle break sono 3. Purtroppo esagera l’azzurro con la risposta, la palla decolla. Monteiro regge e resta avanti. Fa il pugno Thiago dopo il punto che chiude il nono game, avanti 5-4. Ora massima pressione su “Arna”, servendo per allungare il match. Inizia male, braccio rigido e diritto in corridoio, 0-15. Si riscatta con la prima palla. Il brasiliano trova una risposta di diritto clamorosa che muore all’incrocio delle righe, 30 pari. Ora è lui a due punti dalla vittoria. Bravissimo Arnaldi a gestire un diritto difficilissimo su di una palla steccata ma rimasta in campo dell’avversario. Bene col servizio, 5 pari. Lo lotta è feroce anche nell’undicesimo game. Comanda Monteiro, ma Arnaldi non cede di un niente, e forza il game ai vantaggi con un gran recupero e passante lungo linea. Un gran servizio al centro, 210 km/h, porta il punto del 6-5 al brasiliano, che dal centro del campo fa “le buche per terra” col diritto. Due gran punti in risposta, e 30 pari, di nuovo a due punti dalla vittoria. Si affida ad una seconda palla molto tagliata “Arna”, e va bene. Con una demi-volée FANTASTICA, Arnaldi vola al tiebreak, 7 punti per decidere questa sfida durissima. Subito mini-break per Arnaldi, forza l’errore di diritto del rivale. Ottima la prima palla azzurra al T, tagliata, la risposta vola via. 2 punti a 0 e poi 3-0 con un altro ottimo cambio lungo linea col diritto del nostro, solidissimo e con i piedi piuttosto vicini alla riga in questo “decider”. Si gira 4-2 ma Monteiro di forza si riprende il mini break, 4-3. Non fortunato Matteo, che scivola in un recupero e poi si accascia, forse un crampo. Ha dato tutto in campo, incredibile la sua corsa su mille accelerazioni del rivale. 4 punti pari. Sbaglia Thiago col diritto, comanda ma attacca la palla, un po’ alta, stavolta con poche gambe, e la traiettoria muore in rete. 5 punti a 4, e serve Matteo. Altro errore, ancora di diritto, di Monteiro. Stringe i denti Arnaldi, qualcosa non va alla gamba, ma ci sono DUE MATCH POINT sul 6-4!!! No incredibile… Arnaldi colpisce due righe, attacca, ma il diritto del brasiliano resta in campo, il colpo della disperazione. 6-5, altro MP ma serve Monteiro. Seconda palla… SIIIIII Diritto VINCENTE, dopo l’ennesima rincorsa. CHE CUORE!!! 3 ore e 40 minuti, incredibile battaglia e vittoria bellissima!!! Che cuore! Italia 2, Brasile 0.

Arnaldi M. 🇮🇹 (Ita) – Monteiro T. 🇧🇷 (Bra)