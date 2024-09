La consistenza di Sinner e Medvedev: non perdono da oltre un anno contro un giocatore fuori dalla top50

Battere i big è segnale inequivocabile di classe. Non perdere mai contro gli ottimi giocatori è segnale di costanza di rendimento ad alto livello, e quindi enorme consistenza e continuità. In questo nessuno è come Jannik Sinner e Daniil Medvedev negli ultimi dodici mesi. Infatti se prendiamo i tennisti inseriti nell’attuale top20 e andiamo a vedere quando questi hanno perso da un giocatore al di fuori della top50 ATP, solo il nostro n.1 azzurro e il moscovita sono senza macchia negli ultimi 12 mesi. Una statistica curiosa ma allo stesso tempo significativa, che conferma quanto Jannik e Daniil siano assai consistenti e difficilmente si facciano sorprendere nelle prime fasi di un torneo, o da un giocatore appena al di fuori dell’élite dei migliori cinquanta, quelli che presenziano costantemente nei maggiori eventi.

Riportiamo la lista delle ultime sconfitte dei top20 contro un rivale non inserito nella top50 ATP, da quella più lontana a quella più recente:

Medvedev – giugno 2023 – battuto a S’Hertongenbosch da Mannarino (n.52 in quel momento)

Sinner – agosto 2023 – battuto a Cincinnati da Lajovic (n.66)

Djokovic – marzo 2024 – battuto a Indian Wells da Nardi (n.123)

Rune – marzo 2024 – battuto a Miami da Marozsan (n.57)

Zverev – aprile 2024 – battuto a Monaco da Garin (n.106)

De Minaur – aprile 2024 – battuto a Madrid da Nadal (n.512)

Fritz – maggio 2024 – battuto a Ginevra da Michelsen (n.65)

Draper – maggio 2024 – battuto a Roland Garros da De Jong (n.176)

Musetti – giugno 2024 – battuto a Stoccarda da Berrettini (n.95)

Ruud – luglio 2024 – battuto a Bastad da Monteiro (n.85)

Tiafoe – luglio 2024 – battuto ad Atlanta da Nishioka (n.86)

Dimitrov – agosto 2024 – battuto a Montreal da Popyrin (n.62)

Hurkacz – agosto 2024 – battuto a Montreal da Popyrin (n.62)

Korda – agosto 2024 – battuto a Montreal da Popyrin (n.62)

Rublev – agosto 2024 – battuto a Montreal da Popyrin (n.62)

Shelton – agosto 2024 – battuto a Montreal da Popyrin (n.62)

Paul – agosto 2024 – battuto a Montreal da Nakashina (n.52)

Alcaraz – agosto 2024 – battuto da US Open da Van De Zandschulp (n.74)

Tsitsipas – agosto 2024 – battuto a US Open da Kokkinakis (n.86)

Humbert – agosto 2024 – battuto a US Open da Comesana (n.108)

Da segnalare l’incredibile cavalcata di Popyrin a Montreal, Masters 1000 vinto dall’australiano che ha sorpreso molti big in quel torneo. Sinner quest’anno ha raggiunto almeno i quarti di finale in ogni torneo disputato, mentre Medvedev pur con qualche difficoltà contro i top resta uno durissimo da battere per tutti gli altri. Iron man, oltre che campioni.

Marco Mazzoni