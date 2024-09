Sinner parla dopo il successo a New York: “Quando le cose non vanno alla perfezione riesco ad attaccarmi al lavoro”

All’indomani della storica e splendida vittoria a US Open, Jannik Sinner ha rilasciato nella mattina di New York un’intervista a Supertennis. Riportiamo un video estratto della chiacchierata post vittoria, nella quale il nostro campione affronta vari temi. Qua ne riportiamo alcuni, rimandando alla visione del video allegato.

“La giornata ieri è iniziata abbastanza presto” racconta Jannik ai microfoni della tv federale, “mi sono scaldato e mi sono sentito abbastanza bene in campo però non si sa mai che cosa può succedere in partita. Mi sono sentito abbastanza bene in campo all’inizio della partita. Ho avuto un ottimo equilibrio da fondo campo. Mi sentivo onorato di essere in finale”.

“Quando raggiungi certi traguardi, te li devi godere, altrimenti è tutto inutile. L’abbraccio del pubblico mi fa sentire sicuramente più tranquillo, e devo sentirmi così per giocare bene” L’intervista esclusiva a Jannik #Sinner a un giorno dalla vittoria dello #USOpen 👇 pic.twitter.com/t6n06yZQIg — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 9, 2024

“Oggi è diverso, l’adrenalina è passata, ho vissuto tanta tensione prima del torneo, sono molto contento di come è andata”.

“Le difficoltà fanno crescere e non ne ho vissuta solo una. Le difficoltà fanno crescere ma devi anche essere preparato per passare certi momenti”.

“Penso di aver un buon equilibrio mentalmente, poi ci sono dei giorni in cui sono nervoso. Tennisticamente mi sono sentito migliorato, ma quando anche le cose non vanno come sperato riesco ad attaccarmi al lavoro e a tutto quello che avevo fatto”.

“L’abbraccio del pubblico mi fa sentire più tranquillo perché è molto raro che io giochi in Italia. Giriamo tutto il tempo ma sento il calore della gente che guarda le partite in tv in Italia, ma anche sull’Ashe sentivo molto tifo per me. Non sapevo all’inizio del torneo come il pubblico potesse reagire, ma la reazione invece è stata molto positiva e mi ha dato tranquillità”.

Jannik dovrebbe arrivare a Bologna a sostenere i compagni di squadra impegnati nella fase a gironi di Davis Cup. L’Italia esordirà mercoledì contro il Brasile, forse il n.1 sarà in Emilia per il secondo match di Berrettini e compagni.

Mario Cecchi