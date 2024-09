L’Italia di Davis pronta a difendere il titolo: Volandri guida un gruppo unito verso nuove sfide

L’atmosfera è carica di entusiasmo e determinazione all’Unipol Arena di Bologna, dove l’Italia campione in carica si appresta a iniziare la sua avventura nelle Davis Cup Finals. Il Gruppo A, che vede gli Azzurri confrontarsi con Belgio, Brasile e Olanda, promette sfide avvincenti sul veloce indoor.

Il capitano Filippo Volandri, durante il media day, ha sottolineato il cambiamento di prospettiva: “Essere qui da squadra campione del mondo è una sensazione diversa, ma siamo pronti a ricominciare.” Volandri ha enfatizzato la peculiarità della Coppa Davis, dove i ranking contano poco e ogni avversario va affrontato con la massima attenzione.

Il primo test contro il Brasile, mercoledì, vedrà gli Azzurri contro una squadra giovane e promettente. Volandri ha elogiato in particolare Fonseca, sottolineando il potenziale del team sudamericano. Il capitano ha anche espresso il suo orgoglio per i recenti successi di Jannik Sinner, fresco vincitore degli US Open.

La squadra italiana si presenta con un mix di esperienza e freschezza. Flavio Cobolli, all’esordio in Davis, ha condiviso il suo entusiasmo: “Con la maglia della nazionale è una faccenda diversa. Sento che siamo una grande famiglia.”

Andrea Vavassori, reduce dal trionfo nel doppio misto agli US Open con Sara Errani, ha portato ulteriore positività nel gruppo. “La vittoria con Sara è stata emozionante,” ha dichiarato, sottolineando lo spirito di unità che regna nella squadra.

Il ritorno di Matteo Berrettini, dopo due anni di assenza, aggiunge ulteriore spessore alla formazione. “Essere qui per me è speciale,” ha affermato il romano, evidenziando il percorso di recupero e la promessa mantenuta con il team.

Volandri ha concluso sottolineando la profondità del tennis italiano: “Abbiamo una scelta ampia con almeno nove giocatori che meriterebbero di essere convocati.” Questa abbondanza di talento pone sfide piacevoli nella selezione, ma garantisce una squadra sempre competitiva e motivata.

Con un gruppo così unito e talentuoso, l’Italia si presenta come uno dei favoriti per il passaggio del turno. L’obiettivo è chiaro: difendere il titolo conquistato nel 2023 e continuare a scrivere la storia del tennis italiano. La strada verso Malaga inizia ora, e gli Azzurri sono pronti a lasciare il segno ancora una volta nella competizione più prestigiosa del tennis a squadre.





Francesco Paolo Villarico