Us Open 2024: il trionfo di Sinner, e non solo. Cosa resta del quarto Slam stagionale

Due settimane intense, iniziate con incertezze e il brivido di un primo set terribile giocato da Jannik Sinner a US Open. Il nostro incredibile, fortissimo, immenso n.1 è un ragazzo normale, straordinariamente normale. Ha sentito tutto il peso dell’approccio nerissimo a questo torneo, c’ha messo del tempo e fatica a ritrovarsi, punto dopo punto, palla dopo palla. Non ha mai giocato al 100% un match intero, alcuni strappi bellissimi, ma il suo successo a NYC è arrivato di testa, di pancia, di fisico e di lucidità più che con quel tennis superiore mostrato in altri tornei di questo 2024 indimenticabile. Non è possibile stravincere ogni settimana. Il Campione, quello vero come Jannik, è colui che trova il modo di vincere anche quando il servizio ha le polveri bagnate, quando il diritto è meno sicuro e scappa via, quando la condizione fisica non è al massimo e avverti difficoltà finendo sotto i colpi dei rivali. Tutti gli avversari sfidano Sinner con la voglia matta di battere il più forte, regalarsi una vittoria prestigiosa. Jannik è lassù in cima, oggi con addirittura 4105 punti di vantaggio sul n.2 Zverev, ma la difesa della sua posizione di leader comporta fatica e richiede freddezza. Proprio con freddezza ha superato ogni avversario e mille avversità. Sinner ha spazzato via ogni dubbio, incertezza o zona d’ombra. Jannik ha alzato il suo secondo trofeo Slam in carriera con pieno merito, vincendo un grande torneo e ricevendo un ideale enorme abbraccio da tutto il mondo del tennis. Se l’è meritato sul campo, alzando il livello nei momenti chiave, superando difficoltà iniziali, trovando la forma e buona sensazioni strada facendo. Da Campione.

Chi conosce davvero Sinner era sicuro della sua reazione, che in campo avrebbe parlato la sua racchetta con quelle traiettorie formidabili che generano vincenti e pressione mortale. Il dubbio era più sulla condizione fisica, quell’anca che ancora fa venire il mal di testa, e sulla gestione di uno stress immenso, che altri avversari – a partire da Alcaraz – non hanno saputo gestire. Conoscere Sinner aiuta a capire la sua forza interiore, come questo ragazzo negli anni sia cresciuto con passo fermo, forte di solidi principi e animato da una voglia assoluta di vincere, di migliorarsi e di trovare il modo di diventare una persona migliore. Una Straordinaria Normalità, che l’ha issato a tennista migliore del mondo. Questo torneo conferma il ruolo di leader di Jannik, chiaro e limpido. È da 12 mesi il migliore, il più forte, il più continuo, quello più difficile da battere. Andiamo a vedere cosa ci lascia quest’edizione memorabile di US Open, uno Slam per il nostro campione e tante altre conclusioni.

Sinner è il più forte

Jannik Sinner torna a casa da New York non solo con una coppa Slam meravigliosa da aggiungere alla sua bacheca, ma soprattutto con nuove solide certezze. Ha portato a casa un torneo durissimo, molto più intenso e difficile degli AO24. A Melbourne Jannik volava, era imprendibile, il suo tennis fu qualcosa di superiore, forse irraggiungibile pure per se stesso. Era sicuro e leggero, la palla andava a velocità folli a flirtare con le righe, il servizio era una macchina infernale, batterlo era impossibile. A New York no, i colpi spesso sono andati a corrente alternata, il servizio l’ha assistito solo a tratti (molto male ieri in finale in più fasi, in particolare un terribile terzo set), fisicamente non sprizzava energia da tutti i pori. C’è stato da vincere “sporco”, di tigna anche, resistendo a momenti non facili e mettendoci fisico, testa, gambe e cuore. Mettendoci soprattutto tonnellate di lucidità per tirare quella manciata di colpi nei momenti decisivi e così far sentire all’avversario tutto il peso della sua superiorità. Pensiamo ora, a freddo, a come Jannik in finale si è preso il secondo set, contro un rivale ingiocabile al servizio. Pensiamo a come ha ribaltato in 10 minuti, quelli conclusivi, in terzo set nel quale Fritz ha fatto tutto benissimo tirando “comodini” a destra e a manca. Nei due break Sinner è stato di chirurgico per precisione, non ha sbagliato una palla, una scelta. Sinner a NY ha giocato il suo miglior tennis quando contava. Questa è la forza del campione vero. La vittoria a US Open certifica ancor più il suo status, e gli conferma quanto bene sta lavorando in ogni settore della sua prestazione. Fisicamente è migliorato, diventando durissimo (le condizioni della semifinale contro Draper sono state al limite del k.o. tecnico, ma ha retto alla grande), mentalmente ha reagito a ogni difficoltà, eccome se ne ha affrontate, fin dal primo turno; tecnicamente è riuscito a coprire momenti di debolezza in qualche colpo cambiando modo di colpire e giocare. Una vittoria enorme, che continueremo ad analizzare negli anni. Adesso è troppo presto.

Fritz gran giocatore, in un tennis USA in buona salute

Alla prima finale Slam, era difficile chiedere a Fritz qualcosa in più. Poteva servire meglio all’avvio, ma poi abbiamo visto cosa è accaduto nel secondo set, quando ha servito come un treno e non è bastato. Ha fatto tutto piuttosto bene, ma l’altro ha trovato il modo di arginarlo e portarlo a giocare in territori scomodi. Non è stato fortunato forse Taylor, perché nel match più importante della sua vita ha trovato un rivale che come nessun altro è capace di mettergli pressione e a nudo i suoi difetti. Forse contro un altro avversario (Medvedev, Zverev, magari pure Alcaraz…) ce l’avrebbe fatta. Deve essere felice per come è migliorato, fisicamente e tecnicamente. Ha sofferto sulla diagonale di rovescio in finale, ma pensiamo a chi aveva di fronte, forse il miglior rovescio del tour per consistenza. Deve insistere su questa strada, magari la buona sorte in un’altra occasione gli porterà in dote un avversario meno solido. Tuttavia resta la sensazione che abbia avuto la chance di una vita. Il tennis a stelle e strisce non vince un trofeo, ma si conferma in buona salute e grande ripresa. Fritz oggi n.7 al mondo, in piena corsa per le Finals di Torino, ma appena fuori dalla top10 ci sono vari connazionali, diventati avversari pericolosi per ogni big. L’attesa di tornare ad alzare un Major continua, ma hanno ritrovato un livello medio molto alto, come non avevano da più di un lustro. Attendendo che Shelton si “sgrezzi” un po’, e magari anche Michelsen faccia esperienza.

Zverev, bocciato

Titoletto severo, ma tant’è. Inutile girarci intorno, il tedesco ha sprecato un’occasione clamorosa per tornare in finale a US Open e provare a prendersi quella coppa che nel 2020 aveva quasi sfiorato. Sasha è un grande tennista ed agonista, è n.2 adesso forte di una stagione complessivamente molto solida, ma… quest’edizione di US24 conferma anche la sua fragilità mentale. Lotta tanto, ma lotta “male”, non solo contro l’avversario ma contro se stesso. Contro Fritz per sua stessa ammissione ha giocato forse la peggior partita della vita col rovescio, il colpo che “posso tirare in sicurezza se mi buttano giù dal letto alle 3 del mattino”. Eh. Ammissione di colpa grave. Significa un approccio sbagliato, una pessima gestione dello stress della partita e del momento. Inutile tirare catenate come se non ci fosse un domani e servire come un treno solo nei match su misura, e non riuscire ad alzare il proprio livello al massimo contro i migliori avversari, e negli Slam in particolare. Manca qualcosa dentro di lui, c’è un’insicurezza di fondo che non gli permette di giocare al suo meglio nei major in tutte le partite. Non è la prima volta che ci spingiamo a dire “potrebbe essere la sua volta” e poi, puntualmente, cade collassando su se stesso. Questo è l’aspetto più grave: in più di un’occasione ha perso per sue colpe, mettendoci del suo in negativo, non per un avversario più forte. Fritz ieri ha perso la finale inchinandosi a un Sinner più forte. Zverev contro Fritz ha disputato una partita pessima.

Alcaraz e Djokovic, fatica e tensione

I due grandi assenti nelle fasi finali di US Open 2024 sono stati i finalisti di Parigi 2024. Un caso? Forse no. Ma è passato un mese dalla kermesse olimpica, il tempo per riprendersi e rimettersi in moto c’era. Il problema è come i due sono usciti da quel torneo. Djokovic svuotato, e per lui ci sta. 37 anni, con al collo l’unica medaglia che sognava, è umano che abbia avuto un crollo motivazionale e fisico. Si è presentato a NYC in pessima condizione, a occhio si sarà allenato per davvero una manciata di giorni e niente, è uscito di scena. Solo lui può sapere cosa gli è rimasto dentro. Se il serbatoio fosse piuttosto vuoto, non ci sarebbe niente di male nel farsi da parte e godersi la vita. Resterebbe comunque il più vincente dell’era moderna e riceverebbe forse quel tributo generale che per la sua spigolosità stenta a trovare. Chissà quando lo rivedremo in campo. Alcaraz invece è uscito da Parigi molto male mentalmente. Era sicuro di vincere, forse illuso da come aveva strapazzato Nole a Wimbledon. Invece ha perso, e quella delusione non celata dopo la sconfitta in finale l’ha buttato molto giù, e tutta la fatica di un’estate da leone è venuta a galla e se l’è portato via. Carlos è il tennista che forse, ripeto forse, quando gioca al suo 100% del potenziale è quello più forte. Forse. Solo altre ripetute sfide contro Sinner, a sua volta al 100%, potrà sciogliere questo nodo. Ma è già sicuro che Alcaraz resti un tennista da fiammate assurde e pure cali fragorosi. Tutto o niente. Brucia a tutta esprimendo una classe e velocità imprendibili, ma brucia tutto rapidamente e poi ha bisogno del tempo per tornare su. Fatica, tensione, energia. I due grandi rivali di Sinner a New York non sono riusciti a reagire con la forza del nostro campione.

Medvedev sempre più traballante

Affrontare Sinner è diventato un’incubo per tutti, e Medvedev se l’è ritrovato nei quarti, uscendo di nuovo battuto. Ma Daniil da tempo mostra troppe crepe nel suo tennis, tanto che Jannik è stato bravo ad approfittarne e batterlo, aprendosi così le porte verso una meritata vittoria finale. Meddy è spuntato rispetto ai suoi giorni migliori. Sul cemento in Nord America di solito era un muro, fortissimo, tostissimo, non trovavi il modo di batterlo nello scambio e poi nei suoi turni di servizio diventava imprendibile. Adesso col servizio fa meno la differenza, e soprattutto quella ragnatela incredibile di palle lente, diverse, “storte”, non fa più male come prima. I buoni giocatori riescono farci partita; i campioni lo battono. La sensazione che a 28 anni le sue gambe e la sua testa siano consumate da annate di grandissimo livello – e vittorie – ma anche fatica. E forse anche le troppe finali Slam (o grandi occasioni) perse hanno minato quella certezza e durezza interna che gli consentiva di reggere fatica e avversari formidabili, portandoli a crollare sotto la sua difesa e contrattacco. La sua difesa è meno forte, il suo contrattacco meno incisivo. La fretta con cui ha cercato di scappare da Sinner in tanti scambi è un pessimo segnale, perché lui era quello che se ne stava lì 12 ore a palleggiare senza problemi. Urge un cambio di passo o una svolta nel gioco, se quello suo “classico” non è più sufficiente. Ce la farà?

Draper, il nuovo che avanza

C’è voluto mr. Sinner a strappargli un set a New York, e poi batterlo in semifinale. Draper è la sorpresa del torneo, ma per chi l’ha seguito quest’anno con attenzione, la sensazione che Jack fosse lì lì per esplodere era palpabile. Per anni ha subito continui stop and go per il fisico, e questo non gli hai consentito di completare il gioco e acquisire ritmo e fiducia. Il britannico ha potenza, colpi e mentalità per entrare rapidamente tra i migliori e se il fisico lo assisterà pure restarci. Non ha grandi lacune tecniche, tira forte e sceglie bene i momenti per farlo. Quando la prima palla è continua, fermarlo è difficile, e pure la sua propensione sulla rete è ottima, anzi è uno dei migliori al mondo per gestione delle palle di volo. Ostenta sicurezza, fiero e risoluto. Sarà molto interessante vederlo nella parte finale di stagione, per confermare che abbia raggiunto uno status superiore. Il suo US Open è avanzato anche con un tabellone discreto, ma il suo tennis contro Sinner è stato a tratti davvero importante, e si giocava in condizioni estreme. Draper può essere una bella scoperta per il tennis di vertice. A lui confermarsi a questo livello.

Marco Mazzoni