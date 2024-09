Dalle conferenze stampa: Jannik Sinner: ‘Due Slam in un anno, ma situazioni diverse. Fritz dopo la finale: ‘Sinner il migliore, ma tornerò più forte”

Jannik Sinner è stato indubbiamente protagonista in questo torneo. Dopo aver vinto Cincinnati, era venuto alla luce il caso di risultati positivi nei test antidoping da parte dell’italiano. In mezzo a tutto questo clamore, l’italiano cercava di concentrarsi sugli US Open 2024, evento a cui arrivava come uno dei principali favoriti. Passata la tempesta, Jannik ripercorre come è stata tutta questa esperienza dalla calma dopo aver conquistato il suo secondo Grande Slam.

I suoi primi due Grande Slam, nella stessa stagione

“Credo che non si possano paragonare perché sono state circostanze molto diverse, periodi diversi dell’anno. A Melbourne si è sentito come un sollievo. Nella mia mente, sapevo che stavo lavorando per ottenerlo, non sai mai realmente se puoi vincere un Grande Slam o no. Quando ottieni il primo, sai di avere il potenziale. Qui è stato molto difficile perché le circostanze precedenti al torneo non sono state facili. Sento di essere cresciuto partita dopo partita, il mio livello di fiducia aumentava ogni volta. Ho avuto più pressione che in Australia. Sono contento di come l’ho gestita”.

Il caso di doping

“Quello che mi ha aiutato a farcela sono le persone vicine, quelle che mi conoscono da quando sono piccolo, la mia famiglia e il mio team. Cerco sempre di stare vicino a loro, specialmente nei momenti complicati perché so che possono aiutarmi. Questo è ancora nella mia testa. Non se n’è andato completamente. Quando sono in campo, cerco di concentrarmi sulla partita, cerco di gestire la situazione nel miglior modo possibile. Alla fine, cerchiamo sempre di migliorare come giocatori. Non è stato facile, questo è sicuro, ma ho cercato di concentrarmi, cosa in cui ho fatto un ottimo lavoro”, spiega l’italiano in conferenza stampa.

“È complicato spiegare tutto quello che ho passato negli ultimi mesi, non è stata solo la settimana precedente al torneo. È stato difficile per me godere di certi momenti. Il modo in cui mi sono comportato o sono entrato in campo nei tornei precedenti non è stato lo stesso. Chi mi conosceva sapeva che qualcosa non andava. In questo torneo sono riuscito a iniziare a sentirmi un po’ più come persona, indipendentemente dal risultato”.

Reazione a questo trofeo dopo che è venuto alla luce il caso di doping

“La reazione generale dei giocatori è stata positiva. Ci sono state opinioni diverse, ma come in tutto. Non puoi fare nulla al riguardo. Posso parlare solo dal mio punto di vista, siamo molto orgogliosi di questo risultato”.

Divisione dei grandi titoli con Carlos Alcaraz

“È qualcosa di nuovo, bello da vedere. È bello vedere nuovi campioni, nuove rivalità. Avrò sempre giocatori che mi fanno diventare un tennista migliore, perché ci saranno momenti in cui mi batteranno. Quindi, devi trovare il modo di come batterli. Oggi abbiamo visto che non tutto è perfetto. Avrei potuto servire meglio, ma questo mi fa rendere conto che il lavoro non si ferma. È sempre un lavoro continuo. È buono per lo sport avere nuovi campioni”.

Trofeo dedicato alla zia malata

“Mia zia è una persona molto importante. Quando i miei genitori lavoravano, lei mi portava alle competizioni di sci, mi ha sempre aiutato in estate quando i miei genitori dovevano essere al lavoro. Passavo molto tempo con lei. Anche durante questo periodo complicato che ho vissuto, cercavo di vederlo con una prospettiva diversa. Nello sport possono accadere cose sfortunate, ma la vita reale è un’altra cosa. Viaggiamo molto, quindi è difficile passare del tempo con le persone che amiamo.”

Risultato duro in finale per unche sognava in grande, così come tutto il suo paese. L’americano è caduto in tre set agli US Open contro un superiore Jannik Sinner. Anche se tutto ciò che sente al momento è tristezza e delusione, Fritz lascia New York con molte conclusioni positive, sapendo che può tornare ad essere nello stesso posto. Taylor parla in conferenza stampa di come ha vissuto la partita, se era nervoso e come ha beneficiato di un tabellone che si è aperto giorno dopo giorno.

Sulla sconfitta

“È stata una partita molto complicata per me. Avevo un piano di ciò che volevo fare, ma molte parti non sono andate bene. Non ho colpito la palla così bene come mi aspettavo. Ho migliorato molto il servizio nel secondo set, nel primo ho sofferto in questo aspetto. Nel terzo set tutto ha iniziato a quadrare, ho migliorato con il dritto. Mi sono messo in una buona posizione per vincerlo, ma lui ha fatto un buon gioco ed è riuscito a chiudere. È quello che succede quando affronti quello che in questo momento è il miglior giocatore del mondo. Il mio Piano A non funziona, passo al Piano B, che è giocare un po’ più sicuro. Questo funziona contro gran parte dei giocatori, ma contro di lui non funziona”.

La semifinale impegnativa ha avuto qualche influenza?

“Non credo che abbia alcun impatto. A livello fisico, ieri non mi sentivo incredibile, ma sono sei partite e la finale di un Grande Slam. Non mi aspetto di essere fresco. Mentalmente, la verità è che pensavo fosse buono quanto ero nervoso per le semifinali. Oggi non lo sono stato tanto. Emotivamente, sono in finale agli US Open e voglio vincere, è un grande momento, ma non è andata bene.

Lo scenario senza il dominio del Big 3

“Carlos e Novak hanno perso presto nel torneo, quindi il tabellone si è aperto parecchio. Puoi solo battere chi affronti. Credo che sia qualcosa di abbastanza positivo per me perché non ho sentito in nessun momento di queste due settimane di star giocando un tennis incredibile. Sono stato solido, ma niente di speciale. Sento di non aver colpito il mio rovescio come avrei voluto, lo stesso con il servizio. Forse è tutto un po’ più aperto. Non devi giocare in modo incredibile per arrivare lontano in un torneo, per essere candidato. Avrei dovuto fare una grande partita se avessi affrontato Novak in qualche momento. Puoi arrivare ai quarti di finale essendo solido. Per battere i migliori hai bisogno del tuo miglior tennis”.

Il maggior miglioramento di Jannik Sinner

“È migliorato parecchio da quando l’ho battuto a Indian Wells 2021. Direi che il suo grande miglioramento è stato il servizio. Se guardo indietro, ha migliorato la sua fiducia. Potevo trovare molte opzioni dalla risposta con il suo servizio, era molto più facile fargli male anche dal fondo. Ora è molto più veloce”.

Può valutare tutto ciò che ha raggiunto?

“Non ancora. Ci sono molte cose positive da trarre e quando mi prenderò un po’ di tempo, sarò contento di essere arrivato in finale. In questo momento sono abbastanza deluso per come sono andate le cose in campo, per il modo in cui ho giocato, come ho colpito certe palle. Non dico che questo avrebbe fatto la differenza. Mi sarebbe piaciuto giocare meglio, darmi una migliore opportunità. Sento che gli americani volevano un campione maschile da molto tempo, sono molto triste per come ho giocato. È come se avessi deluso la gente”.

Cosa ha dimostrato in questo torneo?

“La cosa più grande è che ho giocato in modo solido. Questo è estremamente confortante, l’essere arrivato fino a questo punto giocando in modo solido. So che c’è molto margine di miglioramento. Ho sempre detto che mi sento più fiducioso nel vedere che sono capace di farlo di nuovo, che fosse il mio primo punto ATP, il mio primo Challenger o qualsiasi cosa. A volte mi ci è voluto del tempo per realizzare qualche risultato, ma ho sempre sentito che, se lo faccio una volta, posso farlo di nuovo”.