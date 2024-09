Sinner nella storia: trionfo agli US Open e record infranti. Alcaraz si congratula (Video premiazione)

Jannik Sinner è un ragazzo molto legato alla famiglia e ha rilasciato delle toccanti dichiarazioni, rivelando che sua zia soffre di un grave problema di salute. “Questo titolo per me significa tantissimo, è un periodo della mia carriera importante e non semplice e il mio team è stato importantissimo ad aiutarmi e a supportarmi in un momento cosi. Amo il tennis, mi alleno tantissimo per vivere momenti così, ma in questi giorni ho realizzato che anche fuori dal campo c’é una vita. Penso a mia zia che non sta bene. E’ una persona importantissima per me con cui ho condiviso tanti bei momenti. Vorrei tanto vederla stare meglio” , ha commentato.

Sinner ha dato una chiara dimostrazione della sua personalità contenuta e della sua voglia di lavorare duro in un lungo discorso da campione in cui ha ammesso di sentirsi molto felice. “Sono arrivato con aspettative non troppo alte, ma mi sono sentito sempre meglio nel corso del torneo. So che ho ancora molte cose da migliorare e questo mi motiva a continuare a lavorare per riuscirci”, ha dichiarato.

Uno dei dati che risaltano dal trionfo di Jannik Sinner a New York è legato al suo precedente trofeo conquistato. L’italiano, prima di iniziare la sua avventura a Flushing Meadows, aveva vinto il Masters 1000 di Cincinnati. In questo modo, Jannik diventa l’ottavo giocatore nella storia a realizzare la doppietta Cincinnati – US Open, unendosi nell’elenco a John McEnroe, Mats Wilander, Patrick Rafter, Andy Roddick, Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Sembra che l’italiano e la bielorussa siano sincronizzati sui campi da tennis. Jannik Sinner e Aryna Sabalenka sono stati i campioni di questi US Open 2024, ma non finisce qui. Il numero uno e la numero due del mondo avevano vinto anche agli Australian Open, il che li rende la seconda coppia nella storia a realizzare questa doppietta nella stessa stagione. I primi a riuscirci furono Steffi Graf e Mats Wilander nel 1988.

Un colpo da maestro quello dato da Sinner in questi US Open, essendo capace di aprire un divario di quasi 3.000 punti rispetto al suo immediato inseguitore nella Race ATP, Alexander Zverev. L’italiano raggiunge i 9.000 punti e si avvicina a consolidare il suo obiettivo di finire l’anno come numero 1. Merita una menzione speciale il fatto che Novak Djokovic sia nono, necessitando di buoni risultati in quello che resta dell’anno per assicurare la sua presenza a Torino.

Hanno molti motivi per essere contenti e uno di questi è economico. Sia Jannik Sinner che Aryna Sabalenka lasceranno gli US Open 2024 con un trofeo sotto il braccio e avendo scritto il loro nome a lettere d’oro nella storia del tennis, ma anche con un assegno bancario molto sostanzioso. Entrambi incassano la bellezza di 3,6 milioni di dollari per il loro titolo a New York, dai quali vanno detratte le tasse pertinenti.

Come nella giornata precedente con il torneo femminile, Carlos Alcaraz è stato di nuovo rapido nel congratularsi con il vincitore degli US Open. Nei suoi due principali social network, Twitter e Instagram, il giocatore murciano ha dedicato alcune parole a Jannik Sinner per il suo recente trionfo a New York: “Congratulazioni, Jannik. Te lo meriti! Goditi il momento”, ha detto Alcaraz, che si sta preparando in questi giorni per disputare la fase a gironi della Coppa Davis.





Marco Rossi