Sinner nella leggenda: i primi due Slam in una stagione, un’impresa che mancava dal 1977 (Video)

Sinner ha rispettato il ruolo di chiaro favorito nella finale e, senza lasciarsi influenzare dai nervi in questi ultimi momenti, si è aggiudicato il trofeo degli US Open 2024. Secondo Grande Slam per Jannik Sinner, anche se questo ha un sapore diverso. Il campione di New York diventa l’ottavo tennista nella storia a vincere gli US Open da numero uno al mondo. L’ultimo a riuscirci era stato Rafa Nadal nel 2017. Prima di lui ci erano riusciti Connors, McEnroe, Lendl, Sampras, Federer e Djokovic.

Sinner continua a crescere come tennista e accumula traguardi impressionanti a un’età molto giovane. Prova di ciò è che è diventato il terzo giocatore più giovane della storia a raggiungere le 23 vittorie nei tornei del Grande Slam, superato solo da due grandi leggende come Nadal e Sampras. Tra i numerosi record stabiliti dall’italiano dopo aver conquistato il suo primo trofeo agli US Open 2024, il suo secondo Grande Slam, ne spicca uno in particolare. Jannik Sinner diventa il primo giocatore a vincere i suoi primi due Grande Slam nella stessa stagione da quando Guillermo Vilas ci riuscì nella stagione del 1977. Più di 40 anni separano i due traguardi, il che riflette l’ottimo rendimento di Sinner in un anno ricco di emozioni.

Sinner, infatti, continua a fare la storia nel mondo del tennis. Il giocatore italiano diventa il primo tennista del suo paese a vincere gli US Open, un risultato ottenuto dopo aver superato Taylor Fritz in tre set. Né la pressione né i nervi hanno potuto nulla contro un Jannik che era stato duramente criticato in Italia solo poche settimane fa per non aver partecipato ai Giochi Olimpici e che ha dovuto affrontare il suo caso di doping proprio prima di iniziare l’avventura newyorkese.





Marco Rossi