Kyrgios nella bufera: commento sessista merita la sospensione dal ruolo di commentatore

Nick Kyrgios, noto per il suo carattere controverso dentro e fuori dal campo, si trova nuovamente al centro delle polemiche per un commento altamente inappropriato e sessista. L’ex tennista australiano, attualmente infortunato e impegnato come commentatore agli US Open 2024, ha dimostrato ancora una volta la sua mancanza di sensibilità e professionalità.

Durante il torneo, un utente della piattaforma X ha condiviso una foto che ritraeva Kyrgios con la sua ex fidanzata, Anna Kalinskaya, ora compagna del tennista Jannik Sinner. La foto, scattata durante una partita NBA, ha scatenato una reazione vergognosa da parte di Kyrgios. L’australiano ha risposto al post con la frase “seconda di servizio”, un chiaro riferimento sessista.

Questo commento non solo è profondamente irrispettoso nei confronti di Kalinskaya, ma getta anche un’ombra sull’integrità del tennis professionistico e sul ruolo dei commentatori sportivi. È inaccettabile che una figura pubblica, soprattutto nel ruolo di commentatore, si esprima in modo così denigrante verso una collega atleta.

La gravità di questo episodio richiede una risposta ferma da parte degli organizzatori degli US Open e delle emittenti che hanno ingaggiato Kyrgios come commentatore. Una sospensione immediata dal suo ruolo di commentatore sarebbe una misura appropriata per sottolineare che tali comportamenti non possono essere tollerati nel mondo dello sport professionistico.





Francesco Paolo Villarico