Dal dolore alla gloria: Sabalenka racconta il suo cammino verso il titolo US Open (Sintesi video partita e intervista)

Tutte le critiche erano rivolte a lei dopo aver comunicato che avrebbe saltato i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Alcune settimane dopo, Aryna Sabalenka ha zittito tutti quei commenti in un colpo solo dopo aver vinto gli US Open 2024 perdendo solo un set nel cammino verso il titolo. Pochi minuti dopo aver alzato il trofeo, la numero due del mondo passa per la conferenza stampa per esprimere le sue emozioni, oltre a condividere cosa significa per lei aggiungere il suo terzo Grande Slam.

Una finale complicata

“È stata una partita molto difficile, lei ha giocato un tennis incredibile. Sinceramente, non mi aspettavo che tornasse ad avere un grande livello di tennis quando ho iniziato vincendo 3-0. Sono molto contenta di essere riuscita a tenere duro con il mio servizio sul 3-5, per poi breakkare di nuovo. Questo mi ha dato molta fiducia per chiudere la partita in due set. Poco prima mi stavo quasi preparando per il terzo set. Sono molto felice della vittoria”.

Sulla classifica

“Sto cercando di non concentrarmi sulla classifica, sinceramente. Non tanto per verificare in che posizione sono alla fine del torneo. Mi concentro su me stessa, so che se gioco il mio miglior tennis in ogni torneo, se riesco a dispiegare questo spirito combattivo, potrò essere di nuovo numero uno. Mi concentro sul migliorare come giocatrice e come persona. Spero un giorno di vedermi in cima alla classifica”.

Il suo posto nella storia del tennis

“È sempre stato il mio obiettivo mettere il nome della mia famiglia, il cognome, nella storia del tennis dopo aver perso mio padre. Ogni volta che vedo il mio nome sul trofeo mi sento molto orgogliosa di me stessa, della mia famiglia, che non si è mai arresa nel realizzare il mio sogno e che ha fatto tutto il possibile perché io continuassi. Ho avuto questa opportunità nella vita, significa moltissimo. È sempre stato il mio sogno. Ancora non riesco a credere a tutto quello che abbiamo realizzato”.

La sua forza mentale

“Onestamente, pensavo che avrei avuto molti ricordi degli anni precedenti, da cui ho tratto diverse lezioni dure, specialmente dopo la scorsa stagione. Oggi mi sono ricordata tutto il tempo che questa era la finale degli US Open. Ovviamente lei avrebbe lottato duramente e non sarebbe stato facile. Nei momenti difficili ho cercato di rimanere forte, ricordando a me stessa che ho passato molte cose e che sono abbastanza forte da sopportare questa pressione”, spiega la bielorussa.

“Ho avuto molte sfide dentro e fuori dal campo. Anche le complicazioni di non giocare Wimbledon per infortunio, che è stata una nuova disavventura per me. Gli US Open sono un luogo molto speciale. Ho avuto anche sconfitte molto dure in passato. Ho sempre sognato di avere questo bellissimo trofeo. Ecco perché è così speciale, perché non importa cosa mi sia successo, sono sempre tornata più forte, ho imparato e non ho mai rinunciato a questo sogno”.

Il momento della vittoria

“Posso dire che è stato uno dei momenti migliori. Molte cose mi sono passate per la testa. La prima è stata ricordare tutte quelle dure sconfitte del passato. Ero super orgogliosa di me stessa e della mia squadra per essere sempre tornata con un tennis migliore. Non so come descrivere questa sensazione, è la cosa migliore”.