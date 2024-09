WTA 500 Guadalajara: Il Tabellone Principale. Presenza di Martina Trevisan

WTA 500 Guadalajara – Tabellone Principale – hard

(1) Jelena Ostapenko vs Bye

(WC) Marina Stakusic vs Anna Karolina Schmiedlova

Tatjana Maria vs Ashlyn Krueger

Emina Bektas vs (5) Magdalena Frech

(4) Caroline Garcia vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Ana Sofia Sanchez vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (6) Marie Bouzkova

(7) Veronika Kudermetova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Camila Osorio vs Hailey Baptiste

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Kamilla Rakhimova

Bye vs (3) Victoria Azarenka

(8) Caroline Dolehide vs Martina Trevisan

Anhelina Kalinina vs Renata Zarazua

Sloane Stephens vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (2) Danielle Collins