Challenger Las Vegas: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Las Vegas – Tabellone Principale – hard

(1) Kypson, Patrick vs Martin, Andres

Saville, Luke vs Qualifier

Langmo, Christian vs (WC) Smith, Colton

Qualifier vs (6) Boyer, Tristan

(4) Holt, Brandon vs Qualifier

Mayo, Aidan vs (WC) Bigun, Kaylan

Kirchheimer, Strong vs Sell, Karue

Qualifier vs (8) Ficovich, Juan Pablo

(7) Tomic, Bernard vs Braswell, Micah

Kuzuhara, Bruno vs Spizzirri, Eliot

Kingsley, Cannon vs (WC) Tracy, JJ

Qualifier vs (3) Tien, Learner

(5) Shelbayh, Abdullah vs Qualifier

Gengel, Marek vs Nakagawa, Naoki

Trotter, James vs Escobedo, Ernesto

Monday, Johannus vs (2) Kudla, Denis

(1) Adams, Harrisonvs (PR) Nanda, GovindAltamirano, Collinvs (10) Schachter, Noah

(2/WC) Kumar, Omni vs (WC) Godsick, Nicholas

Boulais, Justin vs (7) Cassone, Murphy

(3) Corwin, Felix vs Sakamoto, Rei

Vandecasteele, Quinn vs (11) Dostanic, Stefan

(4) Maloney, Patrick vs Nefve, Axel

(WC) Alex, Emmanuel vs (8) Neff, Adam

(5) Zink, Tyler vs Borisiouk, Martin

Hilderbrand, Trey vs (12) Ponwith, Nathan

(6) Rybakov, Alex vs Sheehy, Joshua

(WC) Johnson, Spencer vs (9) Claverie, Lorenzo

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Patrick Maloney vs Axel Nefve

2. [1] Harrison Adams vs [PR] Govind Nanda

3. [WC] Spencer Johnson vs [9] Lorenzo Claverie

4. [3] Felix Corwin vs Rei Sakamoto

Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00)

1. [5] Tyler Zink vs Martin Borisiouk

2. Collin Altamirano vs [10] Noah Schachter

3. Quinn Vandecasteele vs [11] Stefan Dostanic

4. Justin Boulais vs [7] Murphy Cassone