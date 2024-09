Sabalenka regina di New York: trionfo agli US Open contro Pegula (Video)

Aryna Sabalenka ha finalmente conquistato il suo primo titolo agli US Open, riscattando la delusione della scorsa stagione. In finale contro Jessica Pegula, la bielorussa ha dimostrato perseveranza e un gioco eccezionale, aggiudicandosi il match con il punteggio di 7-5, 7-5. Questo trionfo rappresenta il terzo titolo del Grande Slam per Sabalenka, dopo la vittoria agli Australian Open all’inizio dell’anno.

Il primo set è stato caratterizzato da un’intensità palpabile, con entrambe le giocatrici che hanno mostrato momenti di alti e bassi. Pegula è partita forte, sfruttando alcune incertezze iniziali di Sabalenka per ottenere il primo break. Tuttavia, la bielorussa ha rapidamente ritrovato il suo gioco aggressivo, pareggiando i conti e mettendo pressione all’americana con potenti colpi da fondo campo e incursioni a rete.

Nonostante Sabalenka sembrasse avere il controllo, Pegula ha lottato strenuamente, contrastando i potenti colpi dell’avversaria e approfittando di alcuni errori di precipitazione della bielorussa. Il pubblico americano ha sostenuto Pegula, ma alla fine Sabalenka è riuscita a chiudere il set alla quinta opportunità, sfruttando un calo al servizio dell’americana per 7 a 5.

Il secondo set è iniziato con Sabalenka che ha immediatamente brekkato Pegula, sembrando pronta a chiudere l’incontro portandosi per 3 a 0. Tuttavia, l’americana ha mostrato una notevole resistenza, cambiando tattica e diventando più aggressiva. Questo cambio di strategia ha portato Pegula a vincere cinque giochi consecutivi, arrivando addirittura a servire per il set sul 5 a 4.

Ma Sabalenka ha dimostrato una forza mentale straordinaria nel momento cruciale. Ha recuperato il break di svantaggio, ritrovando precisione e potenza nei suoi colpi. Con una serie di vincenti spettacolari, la bielorussa è riuscita a ribaltare la situazione, chiudendo il match e conquistando il suo primo titolo a New York.

La vittoria di Sabalenka agli US Open non solo completa il suo “ciclo” di successi nei tornei del Grande Slam per quest’anno, ma conferma anche il suo status di una delle migliori giocatrici al mondo. La sua aggressività, la grinta e la capacità di non arrendersi mai sono state le chiavi di questo trionfo.

Slam Us Open J. Pegula [6] J. Pegula [6] 5 5 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 7 7 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 J. Pegula 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇺🇸 J. Pegula 🇧🇾 A. Sabalenka Ace 4 6 Doppi falli 4 5 Percentuale prime di servizio 67% (57/85) 60% (49/82) Punti vinti con la prima 65% (37/57) 65% (32/49) Punti vinti con la seconda 21% (6/28) 42% (14/33) Punti vinti a rete 36% (5/14) 78% (18/23) Palle break convertite 57% (4/7) 40% (6/15) Punti vinti in risposta 44% (36/82) 49% (42/85) Vincenti 17 40 Errori non forzati 22 34 Punti totali vinti 79 88 Distanza coperta 8947.5 ft 9634.8 ft Distanza coperta per punto 53.6 ft 57.7 ft





Francesco Paolo Villarico