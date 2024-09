Challenger Dobrich 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel md e 1 nelle quali

Challenger Dobrich 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Valentin Royer vs Nikolas Sanchez Izquierdo

Qualifier vs Alex Marti Pujolras

(Alt) Genaro Alberto Olivieri vs Jonas Forejtek

Felix Gill vs (7) Enrico Dalla Valle

(4) Liam Draxl vs Toby Kodat

Guy Den Ouden vs Qualifier

(WC) Dinko Dinev vs Qualifier

(WC) Alexander Donski vs (8) Clement Tabur

(6) Lorenzo Giustino vs Qualifier

Qualifier vs Luka Pavlovic

Filip Jeff Planinsek vs David Jorda Sanchis

Jakub Nicod vs (3) Oliver Crawford

(5) Francesco Maestrelli vs Jelle Sels

Benjamin Lock vs Corentin Denolly

(WC) Ivan Ivanov vs Qualifier

Raul Brancaccio vs (9) Dimitar Kuzmanov

Challenger Dobrich 2 – Tabellone Qualificazione – terra

Alternate vs Filippo Romano

(WC) Georgi Georgiev vs (12) William Grant

(2) Robert Strombachs vs Sasa Markovic

Amaury Raynel vs (11) Luca Wiedenmann

(3) Max Alcala Gurri vs Maxim Zhukov

(WC) Rares Andrei Golescu vs (8) Adrian Oetzbach

(4) Frederico Ferreira Silva vs (WC) Anthony Genov

Dan Martin vs (9) Stefan Palosi

(5) Duarte Vale vs Kimmer Coppejans

Taha Baadi vs (7) Stijn Slump

(6) Christoph Negritu vs (WC) Viktor Kirov

Marcel Zielinski vs (10) Dominik Kellovsky

Center Court – ore 09:00

