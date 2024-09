Challenger Szczecin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 5 azzurri nel Md e 3 nelle quali

Challenger Szczecin – Tabellone Principale – terra

(1) Thiago Seyboth Wild vs Gabriel Debru

Pedro Cachin vs Gerard Campana Lee

Dennis Novak vs (WC) Tomasz Berkieta

Rudolf Molleker vs (6) Albert Ramos-Vinolas

(4) Daniel Altmaier vs (WC) Daniel Michalski

Adrian Andreev vs Francesco Passaro

Qualifier vs Gianluca Mager

Andrea Pellegrino vs (7) Daniel Elahi Galan

(5) Vit Kopriva vs Nicolas Moreno De Alboran

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Dmitry Popko

(Alt) Michael Vrbensky vs (3) Jaume Munar

(8) Stefano Napolitano vs Qualifier

Qualifier vs (SE) Jan Choinski

Federico Arnaboldi vs Javier Barranco Cosano

(WC) Olaf Pieczkowski vs (2) Federico Coria

In attesa del tabellone….Ryan Seggermanvs Mika BrunoldSzymon Kielanvs Lucas Gerchvs Kacper KnitterPedro Sakamotovs Hynek Barton

COURT 1 – ore 10:30

Diego Dedura-Palomero vs Max Hans Rehberg

Andrew Paulson vs Marko Topo

Alafia Ayeni vs Alexey Vatutin

Tim Handel vs Giovanni Oradini

COURT 2 – ore 10:30

Martin Krumich vs Krzysztof Plewa

Dorian Juszczak vs Alessandro Giannessi

Sebastian Fanselow vs Andrej Martin

Niels Visker vs Maxime Chazal