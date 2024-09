Davis Cup: le convocazioni di Volandri per Bologna. Non c’è Sinner

Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori. Questi sono i giocatori convocati da Filippo Volandri per la fase a gironi di Davis Cup, che vedrà l’Italia – campione in carica – in scena a Bologna impegnata nel Girone A. Le partite si disputeranno all’Unipol Arena da martedì 10 a domenica 15 settembre. Le prime due di ciascun girone si qualificano per la poule finale in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre.

Il team guidato da Volandri scenderà in campo mercoledì 11 (dalle ore 15) contro il Brasile, poi venerdì 13 contro il Belgio e quindi domenica 15 contro l’Olanda.

“Le scelte di oggi sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti – spiega capitan Volandri –. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione! Per quanto riguarda Jannik che ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale. Lorenzo ci ha manifestato la necessità di fermarsi qualche giorno, dopo il tour de force cui si è sottoposto negli ultimi mesi, anche per la partecipazione all’Olimpiade, e, anche in questo caso d’accordo con la Federazione, ho deciso per il bene suo e della squadra di consentirgli di recuperare una condizione psicofisica ottimale. Pertanto, il gruppo che scenderà in campo a Bologna sarà comunque forte, motivato e in questo momento il più attrezzato per affrontare le squadre avversarie e per guadagnare le Finals di Malaga”.

È stato quindi risparmiato Jannik Sinner, che domenica sera giocherà la finale di US Open contro Taylor Fritz, e non sono stati convocati Darderi e Sonego. Gli incontri Bologna saranno trasmessi da Rai Sport e Sky Sport.

IL PROGRAMMA DI GIOCO

L’Italia esordirà alla ‘Unipol Arena’ mercoledì 11 settembre, alle ore 15:00, contro il Brasile. Tornerà quindi in campo allo stesso orario di venerdì 13 per affrontare il Belgio. Infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15:00, sfiderà l’Olanda.

Qui di seguito il programma dettagliato delle sfide del Gruppo A (Bologna):

Martedì 10 settembre, ore 15: Olanda vs Belgio

Mercoledì 11 settembre, ore 15: Italia vs Brasile

Giovedì 12 settembre, ore 15: Olanda vs Brasile

Venerdì 13 settembre, ore 15: Italia vs Belgio

Sabato 14 settembre, ore 15: Belgio vs Brasile

Domenica 15 settembre, ore 15: Italia vs Olanda

BIGLIETTERIA

Tifosi e appassionati possono acquistare i biglietti per le sfide in programma alla ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno sul sito di ticketing ufficiale dell’evento, raggiungibile al seguente link https://tickets.italy.daviscup.com/it e su quello di Ticketone https://www.ticketone.it/artist/davis-cup-tennis/.

Per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto dell’abbonamento.





COPERTURA TELEVISIVA

Tutti i match dell’Italia saranno trasmessi in diretta da Rai Due (i doppi soltanto se decisivi). Gli altri incontri del Gruppo A saranno coperti (diretta o differita) tra Rai Sport e Rai Play in base alla concomitanza con altri eventi e necessità di palinsesto.

Tutte le partite in programma a Bologna, a partire da quelle dell’Italia, saranno inoltre in diretta anche su Sky Sport.

Infine, per chi non volesse perdere nemmeno un 15 del Group Stage, tutti gli incontri di tutti e quattro i Gruppi della fase a gironi della Coppa Davis 2024 saranno disponibili in streaming sulla piattaforma digitale della FITP, SuperTennix.

Marco Mazzoni