Fritz carico per la finale degli US Open: ‘Posso battere Sinner e diventare campione Slam'” (Video)

Un fattore non negoziabile per raggiungere la gloria è avere piena fiducia in se stessi, e Taylor Fritz ha dimostrato che affronterà la finale degli **US Open 2024** pieno di morale e credendo al 100% nelle sue possibilità. Le sue parole in conferenza stampa dopo aver battuto Frances Tiafoe sono quelle di un tennista che non si accontenta di quanto ottenuto, ma vuole di più e ha chiaro cosa deve fare per battere il nostro Jannik Sinner.

Nella vita ci sono opportunità che bisogna cogliere perché non si sa mai se si ripresenteranno, e Taylor Fritz ha avuto la capacità di farlo. Il californiano è finalista degli US Open dopo aver vinto un grande duello contro Frances Tiafoe, nella sua prima apparizione in una semifinale di un Grande Slam.

Valutazione della sua partita contro Tiafoe in semifinale degli US Open 2024

“La chiave è stata saper gestire la pressione e aspettare il momento giusto per fare un passo avanti. Credo che sia stata una partita pazza e avevo chiaro che dovevo rimanere nel match, senza cedere terreno, mentre lui era così in forma come nel terzo e quarto set. Prendeva la palla molto presto e mi spostava costantemente. Era molto difficile quello che stava facendo, quindi ho deciso di essere consistente e rendere la partita dura, sperando che a un certo punto smettesse di giocare cosi bene. Quando ha iniziato a commettere errori alla fine del quarto set, ha abbassato la potenza dei suoi colpi e lì ho potuto fare un passo avanti”, ha spiegato.

Cosa significa per te essere in finale agli US Open 2024

“Non l’ho ancora assimilato del tutto, ho questa sensazione. Quando il pubblico mi ha applaudito e mi hanno presentato come finalista del torneo, ho provato un’emozione impressionante perché questo è il raggiungimento di un sogno. Ho lavorato duramente per così tanto tempo per ottenere qualcosa del genere… Mi sono sempre ripetuto che dovevo continuare a lottare fino a raggiungere i miei obiettivi e che non avrei mai dovuto pentirmi alla fine della mia carriera per non aver dato il massimo”, ha commentato.

Importanza di questo torneo per il tennis statunitense

“Questo risultato dà speranza a tutti gli americani e dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Successi come i nostri spingono i più giovani a volerci emulare. Ho sempre voluto essere il leader di questa generazione, ma non sentivo che dovessi essere io. Desideravo da molto tempo un risultato come questo e significa molto per me”.

Come affronta la finale degli US Open contro Jannik Sinner

“Non credo che avrò sensazioni più stressanti di quelle che ho sperimentato contro Tiafoe. Affrontare un connazionale e arrivare con il ruolo di favorito per il testa a testa così favorevole che avevo, è stato difficile da gestire. So che affrontare il numero 1 non è mai semplice, ma mi sono sempre sentito bene quando ci siamo affrontati, è come se il suo ritmo di palla mi favorisse. Generalmente gioco bene contro di lui”, ha spiegato Fritz, che ha battuto Jannik a Indian Wells 2021, e ha perso contro di lui l’anno successivo nello stesso scenario.

“Ogni volta che ci siamo affrontati, mi sono divertito dei nostri duelli. Ho la sensazione che domenica uscirò lì, giocherò molto bene e vincerò. Quando gioco il mio miglior tennis, mi considero abbastanza bravo da essere un campione del Grande Slam”, ha concluso un Taylor Fritz pieno di fiducia nelle sue possibilità in vista della finale degli US Open 2024 contro Jannik Sinner.