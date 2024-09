Sinner dopo la vittoria su Draper: “Sono abbastanza tranquillo per il polso. Devo migliorare nel gioco di volo” (video sintesi della semifinale e intervista)

Jannik Sinner ha parlato alla stampa dopo la lottata vittoria contro Draper in semifinale a US Open. C’è stata paura vera quando, nel secondo set, è caduto a terra nel corso di un recupero rocambolesco, sbattendo forte il polso sinistro. È arrivato il fisioterapista, che l’ha massaggiato nei 3 minuti consentiti da regolamento, ma poi ha continuato la partita senza evidenti menomazioni. Jannik si è detto fiducioso, non sente un problema grave anche se si riserva di valutare il tutto a freddo. Questi i passaggi salienti della sua press conference.

“Il fisioterapista mi ha aiutato a rilassarmi molto velocemente in campo, quindi all’inizio mi sentivo bene. Poi è sparito quando ho iniziato a giocare, il che è positivo. Vedremo come andrà domani quando sarà a freddo, sarà una sensazione diversa. Spero che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Sono abbastanza tranquillo perché se fosse qualcosa di brutto lo sentirei. Vedremo come andrà”.

“Siamo andati giorno dopo giorno, senza tante aspettative, ho cercato di trovare il mio gioco e il ritmo strada facendo. Ho iniziato il primo giorno perdendo il primo set. Ho cercato di trovare fiducia in questi giorni. Ci alleniamo duramente tra una partita e l’altra, cercando di prepararci al meglio. Quindi sono felice di arrivare in finale qui, è un torneo speciale e vedremo cosa ci riserverà domenica”.

Col rivale di ieri, Draper, c’è un bel legame: “Abbiamo una buona amicizia, ci conosciamo abbastanza bene. Ovviamente è difficile per lui. Le semifinali sono un po’ diverse da giocare e negli Slam anche le finali sono diverse. C’è tanta tensione, ma è stato bello condividere il campo con lui. Spero che potremo giocare altre battaglie in futuro, sono sicuro che lo faremo. Ha fatto qualche progresso questa settimana, giocando un tennis incredibile, servendo bene e fisicamente è migliorato molto. Sarà sicuramente un ragazzo difficile da battere in futuro e sono felice per lui. I primi due set sono stati molto duri, molto fisici. Ho sofferto fisicamente, è stata dura, ho provato a restare lì nel terzo set per finire la partita in tre”.

“Draper ha potenziale per vincere tornei come questi. I suo colpi sono ottimi, come la scelta dei colpi giusti al momento giusto. Ci sono delle sensazioni che provi con certi giocatori, e lui è uno di quelli, credo. Ognuno ha i suoi tempi, modi e percorsi. Ma sono abbastanza sicuro, perché so che potenzialmente vincerà alcuni grandi titoli in futuro, è un giocatore difficile da affrontare, ha un ottimo atteggiamento in campo, sta lavorando sodo. Sono tutte cose insieme che, sì, è bello vedere, no? È anche mancino, è qualcosa di diverso. Il mio punto di vista, anche oggi ha giocato molto bene i primi due set, e poi dopo è calato un po’ fisicamente. Ma sì, penso che lo vedremo molto di più da ora in poi.”

Chiedono a Jannik quale pensa che sia attualmente la sua maggior debolezza: “A rete a volte mi capita di sbagliare qualche volée. Sento ancora di poter migliorare un po’ la selezione dei colpi. Anche alcuni piccoli dettagli che fanno una grande differenza quando giochi ad alto livello. Io e il mio team sappiamo in cosa devo migliorare. Oggi, ad esempio, avrei dovuto cercare di andare più volte a rete. Ma questa è una cosa che richiede tempo, non è questione di magia, bisogna attraversare certi momenti. Ho perso partite facendo le cose bene, quindi devo continuare a lavorarci. Ho vinto partite anche sbagliando cose. Bisogna comunicare con la squadra e cercare di trovare equilibrio. Sento di poter ancora migliorare molto”.

Lo aspetta una finale contro Taylor Fritz, vittorioso in cinque set su Tiafoe. Al momento della press conference, l’incontro non era ancora terminato: “L’atmosfera sarà quella che sarà. Siamo negli Stati Uniti, a New York, giocherò contro un americano, quindi il pubblico sarà un po’ più dalla loro parte. Ma è normale, è come quando gioco in Italia, che è un po’ la stessa cosa. Quindi lo accetterò, ho vicino la mia squadra e la mia gente. Nella mia testa so che ci saranno molte persone che mi guarderanno a casa dall’Italia, quindi ho solo bisogno di un po’ del vostro sostegno”.