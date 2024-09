Tennis, Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. Munar batte Nishikori e conquista la semifinale. “Partita difficilissimo contro un avversario di primissimo livello’”, ha detto lo spagnolo. Tra i magnifici quattro anche il peruviano Ignacio Buse. Domani le semifinali e la finale di doppio.

Il primo semifinalista della XX edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina è lo spagnolo Jaume Munar, top 80 del mondo, che ha fatto l’impresa eliminando il giapponese Kei Nishikori in tre set 2-6/7-5/6-3. Partenza sprint per il tennista asiatico davanti ad almeno mille tifosi nel centrale di Valletta Cambiaso , l’ex numero 4 del mondo conquista il primo set e si porta in vantaggio 2-1 nel secondo. Poi lo spagnolo, già numero 54 del ranking mondiale, inizia la rimonta fino al successo finale che lo porta in semifinale in programma domani al torneo internazionale di tennis che terminerà domenica con la finale di singolare. Per Munar, vincitore in carriera di nove challenger, è la prima volta nel torneo di Genova. ”Sono davvero contento – ha spiegato lo spagnolo – non era un match facile perché di fronte avevo un giocatore di primissimo livello. Adesso l’obiettivo è quello di puntare alla finale, sarebbe fantastico”. Nel 2024 ha raggiunto i quarti di finale negli ATP 250 di Santiago del Cile e Cordoba e la finale nel torneo challenger di Aix-en-Provence. Nei sedicesimi di finale aveva battuto Moez Echargui per ritiro sul 6-1/ 4-4 e negli ottavi Kilian Feldbausch 7-5/ 6-4. E vola in semifinale anche il giovanissimo talento peruviano Ignacio Buse che si prende il pass per la giornata di domani grazie alla vittoria con l’italiano Giovanni Fonio. Il match si è concluso con il risultato di 6-4/ 6-2. Il tennista azzurro aveva vinto poche ore prima contro il bulgaro Andreev nel match in programma giovedì sera che era stato poi rinviato a causa del maltempo. Domani in programma a partire dalle 16 la finale di doppio, a seguire le semifinali di singolare.