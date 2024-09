In arrivo la nuova Live Tennis Cup: Partecipa e vinci! (sondaggio)

Appassionati di tennis, preparatevi! Sta per iniziare la nuova edizione della Live Tennis Cup, il gioco di pronostici che vi terrà col fiato sospeso durante il corso dell’anno. Ecco tutto quello che dovete sapere per partecipare e avere la possibilità di vincere.

Cosa è la Live Tennis Cup?

La Live Tennis Cup è un emozionante gioco di pronostici completamente gratuito e aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis. Ogni giorno, i partecipanti dovranno prevedere i risultati di una serie di incontri ed eventi. Si dovrebbe partire dal Masters 1000 di Shanghai in programma dal prossimo 30 settembre

Come funziona?

– Il gioco si svolge quotidianamente per tutta la durata del torneo

– Ogni giorno verrà stilata una classifica giornaliera e una classifica generale

– Le partite da pronosticare sono disponibili nell’apposito box che verrà inserito durante i tornei

– È possibile partecipare in qualsiasi momento, anche a torneo già iniziato!

Come partecipare?

Per giocare, è necessario:

1. Essere registrati al sito LiveTennis

2. Effettuare il login

3. Inserire i propri pronostici nell’apposita sezione

Premi in palio

Per rendere la competizione ancora più avvincente, abbiamo previsto dei premi.

Sondaggio

Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate della Live Tennis Cup! Partecipate al nostro sondaggio: potete anche scrivere nei commenti dei possibili cambiamenti.

Livetennis Cup - Sondaggio Da giocare solo negli Slam

Da giocare nei Masters 1000 e Slam

Da Giocare nei tornei ATP 500, Masters 1000 e Slam

Da Giocare tutto l'anno (con un torneo a settimana) con una classifica finale alla fine dell'anno View Results