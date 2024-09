Parlano Sara Errani e Andrea Vavassori dopo il successo agli Us open nel misto: “Vincere uno Slam è sempre un sogno” (Video della cerimonia)

Sara Errani: “Non ho parole, non lo avevo neanche mai sognato… è più di un sogno. E’ stato un anno straordinario per me, Roma, la finale del Roland Garros, l’oro olimpico e ora questo – indicando la coppa – . Veramente non so cosa dire, questo proprio non me lo aspettavo.

Nella mia carriera non avevo mai giocato un doppio misto. E’ stato bello per me avere l’opportunità di giocarlo con Andrea, con il quale ho un legame speciale. Siamo ottimi amici e questo mi aiuta molto quando sono in campo; ho bisogno di avere una certa confidenza con il mio compagno, ho bisogno di sentire la libertà di dire tutto quello che penso. Ci siamo divertiti moltissimo fuori e dentro il campo e credo che giocare insieme e allenarsi insieme ci abbia anche aiutato a migliorare il nostro gioco.

E’ il prossimo obiettivo sono le Finals giocheremo quattro tornei in Asia. Io la seguo per giocare il doppio il più possibile e provare a qualificarci. La Race è tosta, ci sono tante belle coppie dietro che si stanno avvicinando, ma noi ce la metteremo tutta”.

Andrea Vavassori: “Vincere uno Slam è sempre stato il mio sogno in doppio, in doppio misto… qualsiasi specialità – aggiunge sorridendo – , perché scrivere il tuo nome su quei trofei ed entrare nella storia di questi tornei è speciale. Esserci riuscito per la prima volta, al fianco di una persona come Sara, rende tutto ancor più bello.

E’ importante, nello sport come nella vita, avere degli esempi , avere accanto delle persone che lavorano con umiltà e che possono insegnarti molto. Per me Sara è l’esempio, mi ha trasmesso tantissima fiducia; in un certo senso siamo simili, ci piace lottare su ogni punto e ci piace divertirci”.

“Vincere aiuta a vincere . Oggi è accaduta una cosa grandissima che mi aiuterà nelle prossime settimane. Ora metteremo subito la testa e le energie sul Tour in Cina e poi sulla stagione indoor. A Torino voglio esserci”.

